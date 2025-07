Robert Lewandowski pokazał się światu. Wszyscy mogli to zobaczyć!

FC Barcelona rusza z okresem przygotowawczym

Poprzedni sezon był dla Blaugrany bardzo satysfakcjonujący. Ekipie Hansiego Flicka udało się odzyskać mistrzostwo Hiszpanii, a ponadto zgarnął Puchar i Superpuchar kraju. Do pełni szczęścia zabrakło tylko jeszcze lepszego wyniku w Lidze Mistrzów, gdzie jednak w półfinale po dramatycznym dwumeczu lepszy okazał się Inter Mediolan.

Teraz zespół prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca - po doświadczeniu zebranym na europejskich i hiszpańskich boiskach - ma jeszcze większe ambicje. A żeby im sprostać, z całą pewnością trzeba przejść pożyteczny okres przygotowawczy. Zespół spotkał się już w ośrodku treningowym i zaczął od badań, które oszacują, na jakim poziomie wydolnościowym są piłkarze po okresie letniego wypoczynku.

Nowy look "Lewego"

W ośrodku treningowym zjawił się oczywiście także Robert Lewandowski. Za polskim piłkarzem wakacje pełne wypoczynku, ale zaczęły się od trudnych historii, kiedy Michał Probierz zdecydował się odebrać mu opaskę kapitańską reprezentacji. To już jednak za plecami "Lewego", który podchodzi do swojego czwartego i kto wie czy nie ostatniego sezonu w barwach Barcelony.

Tak jak widzieliśmy już ze zdjęć z wakacji, piłkarz z Polski faktycznie nie żartował - przefarbował się na blond. W przeszłości napastnik prezentował już podobny look, jeszcze występując w barwach Bayernu Monachium. Jak podoba się wam ta odsłona wybitnego gracza?

Nim wystartuje sezon La Liga, przed Barceloną cała seria meczów towarzyskich, które pomogą dojść jej do pełni formy. W La Liga natomiast po raz pierwszy w rozgrywkach 2025/2026 Blaugrana zagra 16 sierpnia - jej rywalem będzie Mallorca. We wrześniu natomiast Duma Katalonii planuje powrócić na Camp Nou, co powinno nastąpić przy okazji domowego spotkania z Valencią.