Robert Lewandowski stanowczo do dziennikarzy. „Pokażcie jaja”, potem poszedł do karetki [ZDJĘCIA]

- Robert Lewandowski we wtorkowe wczesne popołudnie pojawił się w Warszawie na zgrupowaniu kadry
- Kapitan reprezentacji narodowej po konferencji prasowej udał się zbadać swoje jądra
- Wcześniej skierował słowa do dziennikarzy „Pokażcie jaja”
Lewandowski już na zgrupowaniu kadry narodowej
Robert Lewandowski nie pojawi się na początku zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie przed meczami z Holandią i Maltą, które zakończą eliminacje do mistrzostw świata. Nieobecność kapitana biało-czerwonych wywołała spore poruszenie wśród kibiców, którzy zastanawiali się nad jej przyczyną.
Jak ustalił „Przegląd Sportowy Onet”, zamiast od razu przylecieć do Polski, Lewandowski udał się wraz z żoną Anną do Stanów Zjednoczonych. Potwierdzeniem jest zdjęcie opublikowane na Instagramie Anny Lewandowskiej, na którym para pozuje z podpisem: „Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple” – odnoszącym się do Nowego Jorku.
Pobyt w USA nie miała jednak charakteru prywatnego. Wizyta wiąże się z obchodami polskiego Święta Niepodległości. We wtorek, 11 listopada, Polacy świętować będą 106. rocznicę odzyskania niepodległości, a dzień wcześniej w Nowym Jorku zaplanowano wyjątkową uroczystość na Empire State Building.
Robert Lewandowski z zegarkiem wartym kawalerkę przyjechał na kadrę! Na ręce miał prawdziwą fortunę
Robert Lewandowski zbadał swoje jądra po konferencji
Pierwszą z aktywności medialnych Roberta Lewandowskiego było pojawienie się na konferencji prasowej. Kapitan kadry narodowej tryskał dobrym humorem i sporo żartował. Na koniec spotkania z mediami skierował swoje słowa prosto do dziennikarzy.
i Tak, ja mam jeszcze apel do dziennikarzy, do was. Pokażcie jaja! - powiedział z poważną miną.
Za chwilę wytłumaczył, co miał na myśli. — A tak naprawdę to zapraszam was do "jajowozu", który jest tutaj pod hotelem. Przebadajcie się, ja też idę. Zachęcam wszystkich bardzo, mam nadzieję, że też z tego skorzystacie, dziękuję — dodał.
Robert Lewandowski od razu po konferencji skierował się do ambulansu, gdzie mógł zbadać swoje jądra. Akcja związana jest z listopadem, miesiąca profilaktyki przed rakiem jąder u mężczyzn.