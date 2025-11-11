Robert Lewandowski stanowczo do dziennikarzy. „Pokażcie jaja”, potem poszedł do karetki [ZDJĘCIA]

Robert Lewandowski we wtorkowe wczesne popołudnie pojawił się w Warszawie na zgrupowaniu kadry

Kapitan reprezentacji narodowej po konferencji prasowej udał się zbadać swoje jądra

Wcześniej skierował słowa do dziennikarzy „Pokażcie jaja”

Lewandowski już na zgrupowaniu kadry narodowej

Robert Lewandowski nie pojawi się na początku zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie przed meczami z Holandią i Maltą, które zakończą eliminacje do mistrzostw świata. Nieobecność kapitana biało-czerwonych wywołała spore poruszenie wśród kibiców, którzy zastanawiali się nad jej przyczyną.

Jak ustalił „Przegląd Sportowy Onet”, zamiast od razu przylecieć do Polski, Lewandowski udał się wraz z żoną Anną do Stanów Zjednoczonych. Potwierdzeniem jest zdjęcie opublikowane na Instagramie Anny Lewandowskiej, na którym para pozuje z podpisem: „Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple” – odnoszącym się do Nowego Jorku.

Pobyt w USA nie miała jednak charakteru prywatnego. Wizyta wiąże się z obchodami polskiego Święta Niepodległości. We wtorek, 11 listopada, Polacy świętować będą 106. rocznicę odzyskania niepodległości, a dzień wcześniej w Nowym Jorku zaplanowano wyjątkową uroczystość na Empire State Building.

Robert Lewandowski z zegarkiem wartym kawalerkę przyjechał na kadrę! Na ręce miał prawdziwą fortunę

Robert Lewandowski zbadał swoje jądra po konferencji

Pierwszą z aktywności medialnych Roberta Lewandowskiego było pojawienie się na konferencji prasowej. Kapitan kadry narodowej tryskał dobrym humorem i sporo żartował. Na koniec spotkania z mediami skierował swoje słowa prosto do dziennikarzy.

i Tak, ja mam jeszcze apel do dziennikarzy, do was. Pokażcie jaja! - powiedział z poważną miną.

Za chwilę wytłumaczył, co miał na myśli. — A tak naprawdę to zapraszam was do "jajowozu", który jest tutaj pod hotelem. Przebadajcie się, ja też idę. Zachęcam wszystkich bardzo, mam nadzieję, że też z tego skorzystacie, dziękuję — dodał.

Robert Lewandowski od razu po konferencji skierował się do ambulansu, gdzie mógł zbadać swoje jądra. Akcja związana jest z listopadem, miesiąca profilaktyki przed rakiem jąder u mężczyzn.