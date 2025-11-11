Robert Lewandowski z zegarkiem wartym kawalerkę przyjechał na kadrę! Na ręce miał prawdziwą fortunę

Robert Lewandowski pojawił się w Warszawie na zgrupowaniu reprezentacji Polski

Biało-czerwoni zagrają z Holandią i Maltą ostatnie mecze eliminacji do mistrzostw świata

Kapitan kadry pojawił się w stolicy, a na jego ręce błyszczał niesamowicie drogi zegarek

Robert Lewandowski rozświetlił Empire State Building przed przyjazdem na kadrę

Robert Lewandowski nie pojawi się na początku zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie przed meczami z Holandią i Maltą, które zakończą eliminacje do mistrzostw świata. Nieobecność kapitana biało-czerwonych wywołała spore poruszenie wśród kibiców, którzy zastanawiali się nad jej przyczyną.

Jak ustalił „Przegląd Sportowy Onet”, zamiast od razu przylecieć do Polski, Lewandowski udał się wraz z żoną Anną do Stanów Zjednoczonych. Dowodem na to jest zdjęcie opublikowane na Instagramie Anny Lewandowskiej, na którym para pozuje razem z podpisem: „Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple” – czyli Nowy Jork.

Robert Lewandowski przyleciał na kadrę i przebrał się na lotnisku! Osobiście taszczył ogromne bagaże

Pobyt w USA ma związek z obchodami polskiego Święta Niepodległości. We wtorek, 11 listopada, Polacy świętować będą 106. rocznicę odzyskania niepodległości, a dzień wcześniej w Nowym Jorku zaplanowano wyjątkową uroczystość na Empire State Building.

Jak poinformował dziennikarz TVN24.pl Marcin Wrona, Robert Lewandowski będzie gościem honorowym tego wydarzenia. - Dziś nowojorski Empire State Building będzie w naszych narodowych barwach. Oczywiście z okazji naszego Święta Niepodległości. A mistrzem ceremonii będzie kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski – napisał na platformie X.

Wiemy, po co Robert Lewandowski poleciał do USA i opuścił start zgrupowania! Bardzo ważna uroczystość

Lewandowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski w bardzo drogim zegarku

Robert Lewandowski pojawił się w Warszawie we wtorkowe popołudnie i od razu przyjechał do hotelu, gdzie zatrzymał się przy wielu kibicach, którzy prosili go o wspólne zdjęcia i autografy. Uwagę wszystkich momentalnie przykuł zegarek, który pojawił się na ręce zawodnika.

Kapitan kadry narodowej przyjechał na kadrę w zegarku Patek Philippe Aquanaut Date. Jego cena wynosi niebagatelną sumę 320 tysięcy złotych. Taka kwota wystarczyłaby nawet na zakup kawalerki w stolicy.