Robert Lewandowski przyleciał na kadrę i przebrał się na lotnisku! Osobiście taszczył ogromne bagaże

Robert Lewandowski przyleciał do Warszawy z jednodniowym opóźnieniem, po udziale w uroczystości rozświetlenia Empire State Building w USA na polskie Święto Niepodległości.

"Lewy" przebrał się na lotnisku, zmieniając sportowy strój na biały golf i marynarkę, a także sam dźwigał swoje bagaże.

Lewandowski dołączył do zgrupowania kadry przed meczami z Holandią w Warszawie i Maltą na wyjeździe w ramach eliminacji do mundialu.

Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie kadry

Robert Lewandowski jest już do dyspozycji trenera Jana Urbana. Pozostali reprezentanci w Warszawie zameldowali się już wczoraj (10 listopada). Nasz kapitan dotarł dzień później, bo w międzyczasie miał specjalną patriotyczną misję w USA - rozświetlił Empire State Building na polskie Święto Niepodległości! "Lewy" w biegu zdążył jeszcze poprzytulać się z żoną na hotelowym balkonie i wyruszył do Polski, gdzie już w piątek czeka go mecz z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Cztery dni później nasza drużyna narodowa zmierzy się na wyjeździe z Maltą. To będzie ostatni grupowy mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. W obu spotkaniach liczymy oczywiście przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim ligowym meczu (Celta Vigo - FC Barcelona) strzelił trzy gole!

Jan Urban bez ogródek o Robercie Lewandowskim. Konkret

Robert Lewandowski przebrał się na lotnisku. Wybrał bardziej odświętny strój

Nasz najlepszy zawodnik - jak zwykle na lotnisku - zadał szyku. Gdy ostatnio przyleciał do Polski, szpanował markową siatką z charakterystycznym czteroliterowym napisem. Tym razem na lotnisku Robert Lewandowski się przebrał. Na czas lotu wybrał wygodną sportową bluzę, ale na kadrę postanowił ubrać się nieco bardziej odświętnie. "Lewy" postawił na zawsze modny biały golf i marynarkę. Do tego zestawu dołożył ciemne spodnie i jasne buty. Przy okazji kapitan piłkarskiej kadry udowodnił, że nie potrzebuje tragarza i osobiście taszczył ogromne bagaże. Widać, że jest krzepa! Oby tylko przełożyła się ona na dobry występ w meczu z Holandią, podczas którego Robert Lewandowski prawdopodobnie będzie miał okazję spotkać się ze swoim kolegą z Barcelony - Frenkie de Jongiem. Ciekawe, który z nich wróci do stolicy Katalonii w lepszym humorze.

W galerii prezentujemy zdjęcia Roberta Lewandowskiego z przylotu na kadrę