Robert Lewandowski w Nowym Jorku! Rozświetlił Empire State Building na Święto Niepodległości!

Robert Lewandowski w Nowym Jorku. Po to się tam wybrał!

Robert Lewandowski nie pojawił się na rozpoczęciu zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami z Holandią i Maltą. W niedzielny wieczór, 9 listopada, Lewandowski popisał się hat-trickiem w starciu z Celtą Vigo, prowadząc Barcelonę do zwycięstwa 4:2. Jego świetna forma pozwoliła „Blaugranie” zmniejszyć dystans do liderującego Realu Madryt i przypomniała kibicom, dlaczego wciąż jest jednym z najlepszych snajperów w Europie.

Zamiast jednak prosto z Hiszpanii udać się na zgrupowanie reprezentacji w Warszawie, „Lewy” poleciał... za ocean. Jak donosi „Przegląd Sportowy Onet”, napastnik FC Barcelony wraz z żoną Anną wybrali się do Stanów Zjednoczonych. Informację potwierdziło zdjęcie opublikowane na Instagramie Anny Lewandowskiej z podpisem: „Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple” – co jednoznacznie wskazuje na Nowy Jork.

Jak poinformował dziennikarz TVN24.pl Marcin Wrona, kapitan reprezentacji Polski został zaproszony do udziału w wyjątkowej ceremonii z okazji Święta Niepodległości. – Dziś nowojorski Empire State Building będzie w naszych narodowych barwach. Oczywiście z okazji naszego Święta Niepodległości. A mistrzem ceremonii będzie kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski – napisał Wrona na platformie X.

Lewandowski rozświetlił Empire State Building w Nowym Jorku

Uroczystość w Nowym Jorku zaplanowano dzień przed 11 listopada, gdy Polacy na całym świecie świętują odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Po zakończeniu wydarzenia Lewandowski ma dołączyć do reprezentacji, by wspólnie z drużyną przygotować się do decydujących spotkań eliminacji mistrzostw świata.

Przed 23:00 czasu polskiego Robert Lewandowski rozświetlił Empire State Building na biało-czerwono, zgodnie z kolorami narodowymi Polski.

- Chciałem powiedzieć, że być tu to wielka przyjemność. Świętujemy Dzień Niepodległości. To światło dla wszystkich Polaków na całym świecie. To wyróżnienie dla całej naszej ojczyzny. Dla mnie osobiście to wielkie przeżycie. Jestem dumny, że jestem Polakiem – powiedział Lewandowski.