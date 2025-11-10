Wiemy, po co Robert Lewandowski poleciał do USA i opuścił start zgrupowania! Bardzo ważna uroczystość

2025-11-10 16:07

Robert Lewandowski nie pojawi się od samego początku na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Warszawie. Podopieczni Jana Urbana szykują się do spotkań z Holandią i Maltą, które zakończą eliminacje do mistrzostw świata. Fani byli mocno wzburzeni, nie wiedząc, dlaczego Lewandowski opuścił pierwsze dni.

  • Robert Lewandowski nie przyjechał na początek zgrupowania reprezentacji Polski
  • Biało-czerwoni w piątek (14.11) i poniedziałek (17.11) zagrają dwa ostatnie mecze w eliminacjach MŚ
  • Wyszło na jaw, czemu Robert Lewandowski opuści początek zgrupowania kadry narodowej. Ma ku temu ważny powód!

Lewandowski poleciał do USA zamiast na zgrupowanie

Robert Lewandowski w niedzielny wieczór, 9 listopada, rozegrał jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie. Trzy gole przeciwko Celcie Vigo zapewniły Barcelonie zwycięstwo 4:2 i pozwoliły skrócić dystans do prowadzącego Realu Madryt. Wydawało się, że kapitan reprezentacji Polski po meczu uda się prosto na zgrupowanie kadry, jednak – jak informuje „Przegląd Sportowy Onet” – napastnik FC Barcelony wraz z żoną Anną poleciał... do Stanów Zjednoczonych.

Jeszcze kilka tygodni temu Lewandowski zmagał się z kontuzją, której nabawił się podczas poprzedniego zgrupowania reprezentacji. Na szczęście rehabilitacja przebiegła błyskawicznie, a Polak zdążył wrócić do gry przed kolejnymi meczami Barcelony. Ostatnie spotkanie z Celtą miało dla niego szczególne znaczenie – był to pierwszy występ w podstawowym składzie od czasu urazu, a Hansi Flick obdarzył go pełnym zaufaniem. Lewandowski nie zawiódł. W 10. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, w 37. minucie wykończył dośrodkowanie Marcusa Rashforda efektownym uderzeniem z powietrza, a w 73. minucie – po centrze Anglika z rzutu rożnego – zamknął wynik meczu pięknym strzałem głową.

Media: Lewandowski poleciał do USA zamiast na zgrupowanie! Sensacyjny ruch napastnika

Zamiast jednak od razu wsiąść do samolotu do Polski, Lewandowski wybrał inny kierunek. Jak ustalił „Przegląd Sportowy Onet”, napastnik wraz z żoną Anną udał się do USA. Potwierdzeniem jest zdjęcie opublikowane przez Annę Lewandowską na Instagramie, na którym para pozuje razem z podpisem: „Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple”. „Big Apple” to potoczna nazwa Nowego Jorku.

Lewandowski poleciał na USA świętować Dzień Niepodległości

Już we wtorek, 11 listopada Polacy będą obchodzić Święto Niepodległości uzyskanej po 123 latach zaborów. Wyjątkową uroczystość zaplanowano w poniedziałek także w Nowym Jorku na Empire State Building. Jak informuje dziennikarz TVN24.pl Marcin Wrona, Robert Lewandowski weźmie udział w uroczystości z tej okazji.

- Dziś nowojorski Empire State Building będzie w naszych narodowych barwach. Oczywiście z okazji naszego Święta Niepodległości. A mistrzem ceremonii będzie kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski – napisał na platformie „X”.

Nie podlega więc żadnym wątpliwościom, że nieobecność Lewandowskiego jest usprawiedliwiona.

