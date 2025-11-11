Czułości Anny Lewandowskiej i Roberta na balkonie w USA! Wszyscy widzieli ten żar miłości

Bartosz Olszewski likp
2025-11-11 9:16

Robert Lewandowski razem ze swoją żoną Anną Lewandowską w poniedziałek, 10 listopada, pojawił się w Nowym Jorku, gdzie z okazji polskiego Święta Niepodległości rozświetlił Empire State Building. Poza obowiązkami patriotycznymi Lewandowscy mieli chwilkę dla siebie. A podczas niej nie zabrakło czułości. Wszyscy widzieli żar miłości, który tlił się na balkonie w USA.

  • Robert Lewandowski wraz z żoną Anną Lewandowską udał się 10 listopada do Nowego Jorku, gdzie rozświetlił Empire State Building w polskich barwach z okazji Święta Niepodległości.
  • Podróż odbyła się w czasie zgrupowania reprezentacji Polski, ale miała związek z patriotyczną misją Lewandowskiego.
  • Para znalazła czas na okazywanie sobie czułości na balkonie hotelowym, czym Anna Lewandowska podzieliła się w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski w Nowym Jorku

Robert Lewandowski kolejny raz wywołał niemałe zamieszanie. Podczas gdy jego koledzy z reprezentacji Polski zjeżdżali się na zgrupowanie kadry w Warszawie, on wraz z żoną Anną Lewandowska poleciał do USA, a konkretnie do Nowego Jorku. Zrobiła się afera, ale szybko okazało się, że "Lewy" do Stanów Zjednoczonych wybrał się ze specjalną misją patriotyczną. Rąbka tajemnicy jako pierwszy uchylił korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona. 

Dziś nowojorski Empire State Building będzie w naszych narodowych barwach. Oczywiście z okazji naszego Święta Niepodległości. A mistrzem ceremonii będzie kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski

- napisał na platformie X (dawniej Twitter). Nasz najlepszy piłkarz w USA zadał szyku. W tej niezwykłej podróży nie mogło oczywiście zabraknąć Anny Lewandowskiej. 

Nie przegap: Najnowsze doniesienia o Robercie Lewandowskim przerażą polskich kibiców. Oby to były tylko plotki!

Czułości Lewandowskich na balkonie w USA

Żona Roberta Lewandowskiego już wcześniej dała do zrozumienia, że leci z mężem do USA. Nawiązała przy tym do znakomitego występu Polaka w ostatnim meczu ligowym. Przypomnijmy, że w spotkaniu Celta Vigo - FC Barcelona "Lewy" trzy razy trafił do siatki rywali. Dwukrotnie po zagraniu Marcusa Rashforda, a raz - skutecznie egzekwując rzut karny. 

Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple

- napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Mimo że czasu w Nowym Jorku wiele nie było (w końcu rozpoczęło się już zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Holandią i Maltą), Lewandowscy znaleźli czas na czułości. Żar miłości tlił się na hotelowym balkonie. Wszyscy mogli zobaczyć zakochanych, bo Ania wrzuciła gorący filmik do mediów społecznościowych. W okazywaniu uczuć zakochanym nie przeszkadzał nawet silny wiatr. 

W galerii prezentujemy zdjęcia Lewandowskich z balkonu w USA, a także inne gorące fotki małżonków

Czułości Lewandowskich na balkonie
41 zdjęć
Super Express Google News
ROBERT LEWANDOWSKI PO LITWA – POLSKA. PADŁY BARDZO WAŻNE SŁOWA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA