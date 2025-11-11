Czułości Anny Lewandowskiej i Roberta na balkonie w USA! Wszyscy widzieli ten żar miłości

Robert Lewandowski wraz z żoną Anną Lewandowską udał się 10 listopada do Nowego Jorku, gdzie rozświetlił Empire State Building w polskich barwach z okazji Święta Niepodległości.

Podróż odbyła się w czasie zgrupowania reprezentacji Polski, ale miała związek z patriotyczną misją Lewandowskiego.

Para znalazła czas na okazywanie sobie czułości na balkonie hotelowym, czym Anna Lewandowska podzieliła się w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski w Nowym Jorku

Robert Lewandowski kolejny raz wywołał niemałe zamieszanie. Podczas gdy jego koledzy z reprezentacji Polski zjeżdżali się na zgrupowanie kadry w Warszawie, on wraz z żoną Anną Lewandowska poleciał do USA, a konkretnie do Nowego Jorku. Zrobiła się afera, ale szybko okazało się, że "Lewy" do Stanów Zjednoczonych wybrał się ze specjalną misją patriotyczną. Rąbka tajemnicy jako pierwszy uchylił korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.

Dziś nowojorski Empire State Building będzie w naszych narodowych barwach. Oczywiście z okazji naszego Święta Niepodległości. A mistrzem ceremonii będzie kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski

- napisał na platformie X (dawniej Twitter). Nasz najlepszy piłkarz w USA zadał szyku. W tej niezwykłej podróży nie mogło oczywiście zabraknąć Anny Lewandowskiej.

Czułości Lewandowskich na balkonie w USA

Żona Roberta Lewandowskiego już wcześniej dała do zrozumienia, że leci z mężem do USA. Nawiązała przy tym do znakomitego występu Polaka w ostatnim meczu ligowym. Przypomnijmy, że w spotkaniu Celta Vigo - FC Barcelona "Lewy" trzy razy trafił do siatki rywali. Dwukrotnie po zagraniu Marcusa Rashforda, a raz - skutecznie egzekwując rzut karny.

Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple

- napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Mimo że czasu w Nowym Jorku wiele nie było (w końcu rozpoczęło się już zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Holandią i Maltą), Lewandowscy znaleźli czas na czułości. Żar miłości tlił się na hotelowym balkonie. Wszyscy mogli zobaczyć zakochanych, bo Ania wrzuciła gorący filmik do mediów społecznościowych. W okazywaniu uczuć zakochanym nie przeszkadzał nawet silny wiatr.

