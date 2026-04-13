Rozpala zmysły kibiców i strzela jak na zawołanie. Oto nowa najseksowniejsza piłkarka świata!

2026-04-13 15:18

Świat kobiecej piłki ma nową królową! Pochodząca ze Szwecji Alice Sondergaard po transferze do włoskiej Genoi została okrzyknięta przez kibiców „najseksowniejszą piłkarką świata”. Tym samym zdetronizowała dotychczasową ikonę, Alishę Lehmann. Wystarczyło kilka zdjęć w mediach społecznościowych, by fani futbolu oszaleli na jej punkcie, a jej nazwisko stało się jednym z najgorętszych w sportowym świecie.

Kibice nie mają wątpliwości: "Od dziś kibicuję Genoi"

Gdy jej nowy klub, Genoa, ogłosił transfer, media społecznościowe eksplodowały. Pod zdjęciami Szwedki posypała się lawina komentarzy.

- To oficjalne – mamy najpiękniejszą piłkarkę na świecie - pisali zachwyceni internauci. Inni deklarowali wprost:

- Od teraz kibicuję Genoi. Choć niektórzy mogą podchodzić do tych opinii z przymrużeniem oka, jedno jest pewne – 23-letnia napastniczka przyciąga uwagę jak magnes.

Piękność z instynktem snajpera. Kim jest Alice Sondergaard?

Jednak za zjawiskową urodą kryje się ogromny talent i sportowe zacięcie. Alice Sondergaard to nie tylko nowa muza kibiców, ale przede wszystkim skuteczna napastniczka. W piłkarskim świecie zaistniała bardzo wcześnie, debiutując w reprezentacji Szwecji już jako 15-latka. Ostatni sezon spędziła w Bolonii, gdzie była kluczową postacią walczącą o awans do Serie A. Co ciekawe, jej największym rywalem w tej walce była właśnie Genoa – jej obecny klub. Włoska piłka wyraźnie jej służy, co udowodniła także wcześniej, strzelając bramki dla Verony.

Nowa królowa na tronie. Zdetronizowała wielką gwiazdę

Do tej pory za niekwestionowaną ikonę, łączącą świat futbolu i show-biznesu, uchodziła Alisha Lehmann. Reprezentantka Szwajcarii i zawodniczka Juventusu zbudowała medialne imperium, gromadząc ponad 16 milionów fanów na Instagramie. Jej popularność była tak ogromna, że podczas Euro 2025 musiała mieć własnego ochroniarza. Teraz jednak oczy kibiców zwróciły się w stronę Szwedki, która może zaoferować coś, czego Lehmann, zdaniem niektórych, zaczęło brakować – sportową autentyczność połączoną z naturalnym wizerunkiem. Jej transfer do Genoi to szansa nie tylko na sportowy rozwój, ale i na medialny rozkwit. Czas pokaże, czy na stałe przejmie koronę „najseksowniejszej piłkarki świata”.

