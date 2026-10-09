Sfałszował covidowe szczepienia i się doigrał. Gwiazdor Premier League ukarany

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-09 7:52

Znamy już wyrok w głośnej sprawie ze świata piłki nożnej. Granit Xhaka, pomocnik angielskiego Sunderlandu i kapitan reprezentacji Szwajcarii, został ukarany za posługiwanie się fałszywymi zaświadczeniami o szczepieniach przeciwko COVID-19. Z powodu postępowania nie uczestniczył w ostatnich meczach Ligi Narodów UEFA.

Piłkarz Granit Xhaka w czerwonym stroju reprezentacji Szwajcarii na boisku. O jego karze przeczytasz na SE.
Autor: Associated Press Granit Xhaka
  • Piłkarz Granit Xhaka w czasie pandemii sfałszował zaświadczenie o szczepieniach.
  • Gwiazdor Premier League i reprezentacji Szwajcarii został za to oficjalnie ukarany.
  • Dowiedz się więcej o postępowaniu i karze dla Xhaki.

Granit Xhaka sfałszował szczepienia i został ukarany

Na przełomie września i października reprezentacja Szwajcarii odniosła komplet czterech zwycięstw w grupie B1 Ligi Narodów i praktycznie zapewniła sobie powrót do dywizji A, mimo że musiała radzić sobie bez kapitana i czołowego piłkarza. Z powodu trwającego postępowania Granit Xhaka i Szwajcarski Związek Piłki Nożnej uzgodnili, że nie weźmie on udziału w ostatnich meczach reprezentacji. W podobnych okolicznościach nie mógł też grać jego kolega z drużyny narodowej - Breel Embolo. W sprawie Xhaki zapadł już wyrok.

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Zostałem skazany w trybie doraźnym za uzyskanie fałszywego zaświadczenia (szczepień na COVID-19) na karę 50 dni grzywny w zawieszeniu, po 3000 franków za każdy dzień, z dwuletnim okresem próby” – napisał na Instagramie zawodnik angielskiego Sunderlandu, grający wcześniej m.in. w Arsenalu.

Oznacza to, że Xhaka nie jest zawieszony i może normalnie kontynuować karierę.

Granit Xhaka (Szwajcaria)
Galeria zdjęć 15

Akceptuję decyzję i biorę na siebie odpowiedzialność. Wyrok nie zostanie wykonany, jeśli nie popełnię żadnych przestępstw w tym okresie próby. Koszty sądowe już uiściłem

- dodał 34-letni piłkarz, który przyznał się do fałszerstwa przed prowadzącą śledztwo prokuraturą w Lucernie.

Xhaka wyjaśnił wcześniej, że podczas pandemii COVID-19 „dręczyły go lęki i wątpliwości” oraz „nieufność wobec szczepionki” i dlatego użył dwóch fałszywych certyfikatów szczepień.

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