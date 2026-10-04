Słynny Shaquille O'Neal przyłapany w środku nocy w samym centrum Warszawy! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Shaquille O’Neal przyleciał na kilka dni do Polki, a fotoreporterzy przyłapali słynnego koszykarza w środku nocy w samym centrum Warszawy. Około godz. 23:20 Shaq wyszedł z hotelu w obstawie dwóch ochroniarzy. Wsiadł do czarnego vana razem z trzema kobietami i mężczyzną. Ochrona jechała tuż za nimi. Van zatrzymał się na ulicy Świętokrzyskiej, a Shaq i towarzystwo skierowali się prosto do znanego lokalu – znanego miejsca z sziszą. Po drodze nie odmawiał fanom, chętnie pozował do wspólnych zdjęć, uśmiechał się i przybijał piątki. Gigant wyglądał na zrelaksowanego i w świetnym nastroju.

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Po ponad dwóch godzinach, około 1:30, O’Neal wrócił do hotelu. Cała ekipa znów wsiadła do vana i zniknęła w nocnej Warszawie. Co Shaquille O’Neal robił w nocy w centrum Warszawy? Relaksował się przy sziszy? Spotykał się ze znajomymi? A może po prostu odkrywał nocne życie stolicy? Jedno jest pewne – nawet wielki Shaq lubi czasem zniknąć z hotelu i poczuć miejski klimat. Paparazzi nie spali i uwiecznili całą eskapadę. ZDJĘCIA mówią same za siebie!

GALERIA: Shaquille O'Neal przyłapany w środku nocy w centrum Warszawy

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Shaquille O’Neal przyleciał do Polski głównie z powodu wydarzenia SHAQ Presents All Stars League 3. Trzecia edycja tego koszykarskiego show odbyła się w sobotę 3 października w Atlas Arenie w Łodzi. Shaq był specjalnym gościem imprezy – m.in. oceniał konkurs wsadów, a całe wydarzenie łączyło mecze gwiazd (influencerów, muzyków, aktorów i sportowców), pokazy, koncerty i atrakcje. Hasło brzmiało „SHAQ IS BACK” – to jego powrót do Polski po dwóch latach. Dodatkowo w trakcie wizyty koszykarz spotkał się w Warszawie z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Pojawił się też na trybunach PGE Narodowego na meczu Polska - Rumuni.a Udzielił kilku wywiadów i spotkał się z młodymi fanami, promując koszykówkę wśród dzieci.