Sorana Cirstea zachwyca nie tylko na korcie! Zobacz zdjęcia pięknej rywalki Igi Świątek

Iga Świątek zagra dziś z Soraną Cirsteą w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Doświadczona Rumunka ma 35 lat, a w rankingu zajmuje dopiero 138. miejsce, ale to głównie efekt kontuzji, z którą się zmagała w ostatnim czas. Polka grała z nią cztery razy i wszystkie te pojedynki wygrała.

Sorana Cirstea chroni swoje życie prywatne, ale niektóre szczegóły stały się publiczne dzięki zainteresowaniu mediów. Jest w związku z Ionem Alexandru Țiriacem, synem miliardera Iona Țiriaca. Para woli trzymać swój związek z dala od opinii publicznej, unikając nadmiernych wystąpień w mediach. Mówi się, że Ion Alexandru miał znaczący wpływ na Soranę, pomagając jej odzyskać pewność siebie w karierze tenisowej, szczególnie w trudnym okresie, gdy wypadła z pierwszej setki rankingu WTA. W 2022 roku pojawiły się spekulacje, że ich związek przechodził kryzys, po tym, jak Rumunka opublikowała enigmatyczny post w mediach społecznościowych: „Ludzie niszczą piękne rzeczy”. Jednak w 2025 roku Sorana Cirstea udostępniła rzadkie zdjęcie z Ionem Alexandru Țiriacem z okazji swoich urodzin (7 kwietnia), sugerując, że ich związek trwa. Swoje 35. urodziny świętowała w Rumunii, w gronie bliskich, w tym z Ionem Alexandru.

W 2024 roku Sorana Cirstea przeszła trudny okres z powodu kontuzji, która wymagała operacji w Madrycie. Chodziła o kulach, a proces rehabilitacji rozpoczęła z myślą o powrocie na kort w 2025 roku. Rumunka niedawno zasugerowała, że ten sezon może być jej ostatnim w profesjonalnym tenisie. „Nigdy nie wiemy na 100 procent, co przyniesie przyszłość” - stwierdziła tajemniczo.

