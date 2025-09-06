Syn Karola Nawrockiego na FAME 27! Daniel Nawrocki obejrzy na żywo wielką walkę Adamek - Soldić

Syn prezydenta na gali FAME MMA

Daniel Nawrocki zasiadł na trybunach PreZero Areny w Gliwicach. Gala wzbudziła ogromne zainteresowanie kibiców, a najwięcej emocji wywołuje walka wieczoru, czyli najbardziej sportowy pojedynek freakfightowej gali – rywalizacja między Tomaszem Adamkiem a Roberto Soldiciem.

Daniel Nawrocki, syn prezydenta RP Karola Nawrockiego, zyskał rozpoznawalność w mediach społecznościowych i tych tradycyjnych jeszcze podczas kampanii prezydenckiej. Choć nie jest zawodowym sportowcem (ani politykiem), jego aktywność w przestrzeni publicznej budzi zainteresowanie.

A obecność syna prezydenta na wydarzeniu nie umknęła naszej uwadze. Jeszcze przed pierwszymi pojedynkami Nawrocki zrobił szybką wycieczkę, z bliska obserwując kulisy gliwickiej gali. Pokazuje to, jak dużą popularnością cieszy się FAME MMA, przyciągając nie tylko fanów sportów walki, ale i osoby z różnych środowisk.

Będzie co oglądać

W sumie zobaczymy aż 9 pojedynków – w formatach boksu, MMA i K-1. Oto pełna rozpiska:

Walka wieczoru:

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund

Karta główna:

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński - MMA

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski - MMA

Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna:

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach

Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA

A kto to zawitał na dzisiejszą galę? 👀 pic.twitter.com/26c3Bmumd4— FAME MMA (@famemmatv) September 6, 2025

Na #fame27 w Gliwicach pojawił się nawet syn prezydenta, Daniel Nawrocki 🥊 Przed galą szybkie zwiedzanie media roomu 🤝 @SportSE_pl @se_pl pic.twitter.com/SDiIcsniu2— Kamil Heppen (@heppeno) September 6, 2025

