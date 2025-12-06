Szalona inwestycja Cristiano Ronaldo. Pierwszy raz postawił na coś takiego, wielkie zaskoczenie

Mateusz Sobiecki
2025-12-06 10:02

Cristiano Ronaldo rozszerza swoją działalność biznesową o sektor sztucznej inteligencji. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii poinformował o nabyciu udziałów w amerykańskiej firmie Perplexity, która jest twórcą wyszukiwarki internetowej konkurującej z systemem ChatGPT.

Autor: instagram/ Archiwum prywatne
  • Cristiano Ronaldo inwestuje w kolejne firmy
  • Niedawno ogłoszono, że został nowym udziałowcem WOW MMA, hiszpańskiej organizacji MMA
  • Teraz Cristiano Ronaldo zdecydował się zainwestować w jedną z największych firm z branży AI

Cristiano Ronaldo inwestuje w AI. Zaskakujący wybór

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo poinformował o nabyciu udziałów w amerykańskiej firmie technologicznej Perplexity. Spółka rozwija wyszukiwarkę internetową opartą na sztucznej inteligencji, uznawaną za jednego z głównych konkurentów ChatGPT.

Piłkarz ogłosił decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając dumę z wejścia do branży nowych technologii. „Ciekawość jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia wielkości. Wygrywasz, gdy codziennie zadajesz nowe pytania (...). Perplexity napędza ciekawość świata” – napisał Ronaldo na platformie X, dodając, że projekt ma inspirować do „zadawania bardziej ambitnych pytań”.

Nowa wielka inwestycja Cristiano Ronaldo. Zszokował cały świat!

Inwestycja w sektor AI to kolejny element rozbudowanego portfela biznesowego zawodnika saudyjskiego Al-Nassr. Ronaldo, głównie za pośrednictwem swojej firmy CR7, jest zaangażowany w ponad 20 przedsięwzięć w branżach odzieżowej, ceramicznej, medialnej czy sportowej. W listopadzie został również udziałowcem hiszpańskiej organizacji MMA – WOW FC, dołączając do grona inwestorów obok mistrza UFC, Ilii Topurii.

Cristiano Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarzem świata

Według październikowego rankingu „Forbesa”, Ronaldo pozostaje najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. W bieżącym sezonie jego przychody oszacowano na ponad 280 mln dolarów, co daje mu wyraźną przewagę nad drugim w zestawieniu Lionelem Messim (130 mln dolarów).

Mimo zbliżających się 41. urodzin (5 lutego), Portugalczyk kontynuuje karierę reprezentacyjną. W tym roku wywalczył z kadrą awans na przyszłoroczny mundial oraz zwyciężył w Lidze Narodów. Ronaldo śrubuje również rekord strzelecki w drużynie narodowej – zdobył dotychczas 143 bramki, wyprzedzając Messiego (114 trafień).

