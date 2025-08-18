Tak Iga Świątek celebrowała awans do finału WTA Cincinnati. Przyłapał ich fotoreporter

Finał WTA Cincinnati: Świątek zagra z Paolini

Iga Świątek i Jasmine Paolini zmierzą się w poniedziałek w finale turnieju WTA 1000 rozgrywanego na twardych kortach w Cincinnati. Obie tenisistki po raz pierwszy zagrają o tytuł w tej imprezie. Będzie to szóste spotkanie Świątek z Paolini. Włoszka, zajmująca obecnie dziewiąte miejsce w rankingu WTA, jeszcze nie odniosła zwycięstwa nad Polką. W tym roku obie rywalki spotkały się raz – w półfinale turnieju w Bad Homburg, gdzie 24-letnia Świątek pokonała pięć lat starszą przeciwniczkę.

Poniedziałkowy finał będzie drugim meczem decydującym o tytule pomiędzy tymi zawodniczkami. W 2023 roku w wielkoszlemowym French Open Świątek zwyciężyła 6:2, 6:1. Polka, obecnie trzecia rakieta świata i podopieczna trenera Wima Fissette’a, w drodze do finału nie straciła seta. To jej najlepszy występ w Cincinnati – w poprzednich edycjach dwukrotnie dochodziła do półfinału, gdzie przegrywała z późniejszymi triumfatorkami.

Paolini, która w tym sezonie osiągnęła finał French Open oraz ćwierćfinał Wimbledonu, także po raz pierwszy wystąpi w decydującym meczu w Cincinnati. W półfinale pokonała Rosjankę Weronikę Kudermietową, oddając jej jedynego seta w całym turnieju.

Tak Świątek celebrowała awans do finału WTA Cincinnati

Iga Świątek nie ukrywała wielkiej radości po awansie do finału WTA Cincinnati. Cieszyła się z niego razem z całym zespołem – swoim trenerem Wimem Fissettem oraz psycholog Darią Abramowicz.

Jeden z fotografów zauważył całą trójkę podczas wspólnej celebracji. Trio robiło sobie wspólne selfie i widać było wielką radość w zespole.

How does Team Swiatek celebrate a big win?By face-timing Wim's family, of course 🥹 pic.twitter.com/hKlfgtnNcm— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 17, 2025

Iga Świątek może zdobyć 24. tytuł w karierze

Dla Świątek będzie to okazja do zdobycia 24. tytułu w karierze. Polka, która w lipcu wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, może dzięki zwycięstwu awansować na drugie miejsce w światowym rankingu i wyprzedzić Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka z Białorusi.

Paolini w przypadku wygranej przesunie się na siódmą lokatę w rankingu WTA, co byłoby jej najwyższą pozycją w karierze.