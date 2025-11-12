Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Niesamowita posiadłość legendy polskiego MMA i strongmanów [GALERIA]

Mariusz Pudzianowski szykuje się do kolejnych walk?

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, które sugerują, że już niedługo zadebiutuje w FAME MMA

Mariusz Pudzianowski jest jednym z najpopularniejszych polskich sportowców. Nic dziwnego! Występy w strongmanach dały mu niesamowitą popularność, którą przekuł w niesamowity sukces. "Pudzian" zarobił wielkie pieniądze, trafiając do świata sportów walki, gdzie jest jednym z najlepiej zarabiających gwiazdorów.

Mariusz Pudzianowski sporą część treningów – m.in. siłowy robi w swoim własnym domu. Jego przepiękna posiadłość jest wielkim obiektem i jest otoczona żywopłotem, by nikt nie mógł podglądać „Pudziana” w jego mirze domowym. Gwiazdor KSW wielokrotnie podkreślał, że w jego życiu nie wszystko jest do widoku publicznego. I ewidentnie traktuje tak swój dom, choć regularnie publikuje z niego materiały w mediach społecznościowych.

Wnętrze domu Mariusza Pudzianowskiego zdecydowanie robi wrażenie. W swojej posiadłości ma m.in. saunę i siłownię, która sprawia, że „Dominator” nie musi nigdzie jechać, by zrobić trening. Aby zobaczyć, jak mieszka Mariusz Pudzianowski, kliknij w galerię.

Bilans walk Mariusza Pudzianowskiego

Mariusz Pudzianowski ostatni pojedynek stoczył w organizacji KSW z Eddiem Hallem, gdzie przegrał błyskawicznie. Na zawodnika MMA posypała się fala krytyki. Pudzianowski w najbliższej przyszłości ma ogłosić, gdzie stoczy kolejne starcie. Według informacji "Super Expressu", może być to organizacja FAME.

Pudzianowski stoczył 28 pojedynków w MMA. 17 z nich wygrywał, w tym dwanaście przez nokaut. Przegrał dziesięć walk, a jedna jest uznana za nieodbytą.

