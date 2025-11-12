Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Niesamowita posiadłość legendy polskiego MMA i strongmanów [GALERIA]

Bartosz Olszewski
2025-11-12 8:12

Mariusz Pudzianowski jest w ostatnim czasie niezwykle rozchwytywany. W minionych dniach pojawiały się plotki o jego pojedynku na gali FAME. „Pudzian” jest jednym ze sportowców, którzy w naszym kraju wzbudzają największe emocje. Przez lata Pudzianowski bardzo chronił swoją prywatność, ale mimo to, regularnie publikował materiały ze swojego domu. Zobacz w galerii, jak mieszka Mariusz Pudzianowski.

  • Mariusz Pudzianowski szykuje się do kolejnych walk?
  • W ostatnich dniach pojawiły się informacje, które sugerują, że już niedługo zadebiutuje w FAME MMA
  • Zobacz, jak mieszka Mariusz Pudzianowski, jeden z najsłynniejszych polskich sportowców

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Galeria zdjęć

Mariusz Pudzianowski jest jednym z najpopularniejszych polskich sportowców. Nic dziwnego! Występy w strongmanach dały mu niesamowitą popularność, którą przekuł w niesamowity sukces. "Pudzian" zarobił wielkie pieniądze, trafiając do świata sportów walki, gdzie jest jednym z najlepiej zarabiających gwiazdorów.

Mariusz Pudzianowski sporą część treningów – m.in. siłowy robi w swoim własnym domu. Jego przepiękna posiadłość jest wielkim obiektem i jest otoczona żywopłotem, by nikt nie mógł podglądać „Pudziana” w jego mirze domowym. Gwiazdor KSW wielokrotnie podkreślał, że w jego życiu nie wszystko jest do widoku publicznego. I ewidentnie traktuje tak swój dom, choć regularnie publikuje z niego materiały w mediach społecznościowych.

Mariusz Pudzianowski o relacjach z kobietami. Tak odpowiedział na pytanie o żonę

Wnętrze domu Mariusza Pudzianowskiego zdecydowanie robi wrażenie. W swojej posiadłości ma m.in. saunę i siłownię, która sprawia, że „Dominator” nie musi nigdzie jechać, by zrobić trening. Aby zobaczyć, jak mieszka Mariusz Pudzianowski, kliknij w galerię.

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski
20 zdjęć

Bilans walk Mariusza Pudzianowskiego

Mariusz Pudzianowski ostatni pojedynek stoczył w organizacji KSW z Eddiem Hallem, gdzie przegrał błyskawicznie. Na zawodnika MMA posypała się fala krytyki. Pudzianowski w najbliższej przyszłości ma ogłosić, gdzie stoczy kolejne starcie. Według informacji "Super Expressu", może być to organizacja FAME.

Pudzianowski stoczył 28 pojedynków w MMA. 17 z nich wygrywał, w tym dwanaście przez nokaut. Przegrał dziesięć walk, a jedna jest uznana za nieodbytą.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Polska na ucho
Pływaczka
Polska na ucho
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSW
FAME MMA
MARIUSZ PUDZIANOWSKI