Tak wygląda syn Andrzeja Gołoty. Potomek legendy boksu jest podobny do ojca? Są jak dwie krople wody

Tak wygląda syn Andrzeja Gołoty. Nie mogą się siebie wyprzeć

Andrzej Gołota to jedna z największych legend polskiego boksu zawodowego. Choć nigdy nie zdobył mistrzowskiego pasa, jego nazwisko na zawsze zapisało się w historii sportu. Walki „Andrew” – jak nazywano go w USA – elektryzowały miliony widzów znad Wisły. Gdy wychodził do ringu, ulice pustoszały. Bił się z największymi – Tysonem, Lewisem, Bowe’em czy Byrdem – i choć nie zawsze wygrywał, nigdy nie brakowało mu serca do walki.

W sumie stoczył 52 pojedynki, z których wiele przeszło do historii. Jego kariera dobiegła końca w 2013 roku po pożegnalnym starciu z Przemysławem Saletą. Po zejściu z ringu Gołota skupił się na życiu rodzinnym. Od ponad trzech dekad związany jest z Mariolą Gołotą – swoją żoną, menedżerką i największym wsparciem. Para doczekała się dwójki dzieci – Alexandry oraz Andrzeja juniora, który przyszedł na świat w 1997 roku.

Choć „Andrew” i jego bliscy unikają życia na świeczniku, to od czasu do czasu w mediach społecznościowych pojawiają się rodzinne zdjęcia. Fani szybko zwrócili uwagę na niezwykłe podobieństwo między Andrzejem seniorem a jego synem. Andrzej Gołota junior to niemal lustrzane odbicie ojca – charakterystyczne rysy twarzy, postura i pewność siebie rzucają się w oczy. Użytkownicy sieci zgodnie twierdzą: „Nie da się go wyprzeć!”.

Andrzej Gołota – kim jest?

Andrzej Gołota to legendarny polski pięściarz, który po zakończeniu kariery pozostał w Stanach Zjednoczonych. Mieszka tam razem z ukochaną żoną Mariolą, z którą pozostaje w związku małżeńskim ponad 30 lat! Mają dwójkę dzieci - Alexandrę i Andrzeja juniora.

Andrzej Gołota nagle przerwał wywiad po usłyszeniu tego pytania! Sceny na wyborach w PZPN

Andrzej Gołota w trakcie zawodowej kariery stoczył 52 walki. Wygrał 41 z nich, 33 przed czasem. Do historii przeszło jego starcie z Mikem Tysonem, którą przegrał bardzo szybko. Niestety, "Andrew" nigdy nie został mistrzem świata jednej z najważniejszych pięściarskich federacji.