Franciszek Smuda i Kazimierz Deyna. Dwaj kumple z Legii Warszawa

Franciszek Smuda zmarł 18 sierpnia 2024 roku w wieku 76 lat, a jego kolega z Legii Warszawa - Kazimierz Deyna - 1 września 1989 roku. Słynny trener odszedł po ciężkiej chorobie, a legendarny piłkarz zginął w tragicznym wypadku w USA. Obaj panowie wnieśli wielki wkład w rozwój polskiej piłki. Z okazji 1 listopada i Święta Wszystkich świętych przypominany ich sukcesy i pokazujemy groby, w których spoczywają. O Smudzie i Deynie pamiętają kibice, którzy w ten szczególny dzień odwiedzają ich mogiły. Przypomnijmy, że szkoleniowiec pochowany jest na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Z kolei grób Kazimierza Deyny znajduje się Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pierwszy pogrzeb słynnego kapitana naszej reprezentacji odbył się jednak w USA. Dopiero w 2012 roku urna z prochami Deyny trafiła do Polski. Jego drugi pogrzeb miał charakter państwowy i uczestniczyła w nim ówczesna minister sportu i turystyki Joanna Mucha.

Franciszek Smuda cztery razy był trenerem roku

Popularny "Franz" jako piłkarz wielkiej kariery nie zrobił, choć uchodził za twardego solidnego defensora. W latach 1975-1977 Franciszek Smuda występował nawet w Legii Warszawa, gdzie zakumplował się z Kazimierzem Deyną.

Na pewno nie brat łata. Miał swój świat, chodził własnymi ścieżkami, ale akurat znalazłem z nim wspólny język

zdradził trener w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Panowie spotykali się także po meczach czy treningach.

Odwiedzałem Kazika i jego małżonkę w mieszkaniu przy Świętokrzyskiej. Pewien czas przecież mieszkałem w Warszawie, więc zapraszali mnie do siebie. Z przyjemnością jechałem do Kazika ze swojego Mokotowa. Obowiązkowo stawiałem się, gdy przyjeżdżała jego siostra znad morza. Przywoziła super wędzone ryby. "Franiu, zapraszam. Pobiesiadujemy" - mówił Kazio

- wspominał Smuda.

Panowie razem trzymali się także podczas gry w Stanach Zjednoczonych. Znacznie bardziej bogata od piłkarskiej była jednak trenerska "Franza". Najlepiej wspominają go fani Widzewa Łódź. Z tym klubem Smuda dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski i awansował do Ligi Mistrzów. Potem szkoleniowiec prowadził wiele innych klubów. W jego trenerskim CV znajdowały się takie zespoły jak: Wisła Kraków (wywalczył z nią mistrzostwo Polski i dotarł do 1/16 Pucharu UEFA), Legia Warszawa, Lech Poznań (zdobył Puchar Polski i awansował do 1/16 Pucharu UEFA) czy Zagłębie Lubin. Franciszek Smuda był także selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 2009-2012. Cztery razy został wybrany trenerem roku przez tygodnik "Piłka Nożna".

Kazimierz Deyna sukcesy i statystyki

Kazimierz Deyna to bezsprzecznie jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu. W drużynie narodowej rozegrał 97 meczów, w których strzelił 41 goli. Z kadrą wywalczył mistrzostwo olimpijskie w 1972 roku (zdobył wówczas tytuł króla strzelców). Dwa lata później na mistrzostwach świata Kazimierz Deyna jako kapitan reprezentacji cieszył się z trzeciego miejsca. W tym samym (1974 roku) zajął trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki "France Football". Przez większość kariery Deyna związany był z Legią Warszawa. W ciągu 12 lat w barwach "Wojskowych" rozegrał 304 mecze, w których strzelił 94 gole. Potem trafił do angielskiego Manchesteru City, a na koniec kariery grał w klubach amerykańskich.

