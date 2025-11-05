Tak żona Bartosza Kurka szykowała się do powrotu. Zrzuciła szlafrok i weszła do kojącej wody!

- Ostatni raz podpisywałam kontrakt siedem lat temu. Naprawdę, nigdy bym nie przypuszczała, że będę grała w Japonii. Mam ostatnio masę emocji w sobie. Z jednej strony jestem dumna z siebie, że po takiej przerwie wróciłam do grania. Z drugiej strony jestem pełna obaw, czy dam radę - mówiła podekscytowana Anna Kurek na swoim vlogu po podpisaniu kontraktu z Tokyo Sunbeams. Żona Bartosza Kurka po kilku latach wznowiła karierę w zeszłym sezonie, ale przeskok z drugiej ligi polskiej na zaplecze japońskiej superligi wywołał w niej sporo emocji.

Anna Kurek szykowała się do powrotu w kojącej wodzie

32-latka zaliczyła debiut w Japonii w niedzielnym meczu Tokyo Sunbeams z Fukuoka Girasol. Jej drużyna pewnie wygrała 3:0, a polska siatkarka zagrała dwa sety, w trakcie których zdobyła 9 punktów. Na tym się jednak nie skończyło, bo już następnego dnia Kurek miała kolejny mecz z tym samym rywalem w Fukuoce. Ponownie zespół Polki okazał się lepszy, wygrywając 3:1, ale nasza przyjmująca mocno odczuła trzy rozegrane sety.

Po tym "dwupaku" napisała na Instagramie, że spodziewała się trudności pod względem fizycznym, ale jest zdecydowanie ciężej niż myślała. Między innymi dlatego do swojego pierwszego meczu w Japonii starała się w pełni skumulować energię. Pomagały w tym relaksacyjne sesje w basenie, czym Kurek podzieliła się w mediach społecznościowych tuż przed startem sezonu. "Cisza zanim świat stanie się głośny" - napisała wymownie. Przy okazji wzbudziła zachwyt swoją wysportowaną sylwetką zaprezentowaną w stroju kąpielowym!

Fani zachwycali się w komentarzach jej figurą. "Fenomenalna figura!", "Co za piękny poślad!", "Świtezianka, pięknie!" - pisali między innymi, a nie zabrakło także standardowych emotikonów wyrażających podziw.