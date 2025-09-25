Tomasz Adamek zaskoczył Karola Nawrockiego! Prezydent aż nie dowierzał

Tomasz Adamek ma za sobą trudny czas. Na początku września poniósł klęskę w walce z Roberto Soldiciem na gali FAME 27 i zapowiedział, że była to jego ostatnia walka w wieloletniej karierze. Po niej "Góral" wrócił do USA, gdzie mieszka od lat, i szybko doszedł do siebie. Już dwa tygodnie później pokazał się publicznie na spotkaniu z Karolem Nawrockim!

Tomasz Adamek spotkał się z Karolem Nawrockim! Góral po raz pierwszy pokazał się publicznie po laniu na gali Fame

Polski prezydent przebywa w USA w związku z 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Już na początku tej wizyty spotkał się z Polonią w Doylestown, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. To tam doszło do spotkania Adamka i jego żony Doroty z parą prezydencką.

Nawrocki aż nie dowierzał. Adamek zaskoczył prezydenta

- Nie mogłem przegapić takiej okazji. Spotkaliśmy się w "amerykańskiej Częstochowie" w Doylestown. Wręczyłem prezydentowi rękawice z jednej z moich walk. Prezydent zrobił duże oczy, był zaskoczony. Powiedziałem: "Prezydencie, może przydadzą się w polityce". Aż żona mnie później pytała, co ja takiego zrobiłem, że prezydent tak się śmiał. Odpowiedział krótko: "W niektórych sytuacjach by się przydały". A za chwilę dodał: "Jeżeli będziesz w Warszawie, proszę dzwonić, umówimy się na trening". To będzie dla mnie zaszczyt odwiedzić prezydenta w Pałacu - opowiedział o szczegółach spotkania Adamek w rozmowie z WP SportoweFakty.

Co ciekawe, jego ostatnią walkę z Soldiciem na żywo oglądał Daniel Nawrocki, starszy syn prezydenta. Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych nie zdawał sobie jednak sprawy, że nie jest to biologiczny syn Nawrockiego, przez co zanotował głośną wpadkę.

Internet zapłonął po tym, co Tomasz Adamek powiedział do Daniela Nawrockiego! Zobacz nagranie

- W szatni odwiedził mnie Daniel Nawrocki. Nie wiedziałem, że nie jest biologicznym synem prezydenta. Przyznałem, że jest "podobny do ojca", bo tak mi się wydawało. Nie znałem tej historii, żyję w USA od 2008 roku. Ludzie pisali w komentarzach, co ja wygaduję. Byłem skoncentrowany przed walką, powiedziałem tak trochę z rozpędu, bez zastanowienia. W każdym razie: nikt się nie obraził. Miło było poznać obu panów - wytłumaczył się teraz Adamek.