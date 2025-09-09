Internet zapłonął po tym, co Tomasz Adamek powiedział do Daniela Nawrockiego! Zobacz nagranie

Walka Tomasz Adamek - Roberto Soldić przyciągnęła na FAME 27 tłumy. PreZero Arena w Gliwicach była wyprzedana, a większość kibiców trzymała kciuki za legendarnego polskiego pięściarza. Ten podjął jednak wielkie wyzwanie - skrzyżował rękawice z 19 lat młodszym byłym podwójnym mistrzem KSW, obecnie zawodnikiem federacji ONE, który do tego słynie z piorunującego ciosu i ma spore bokserskie zaplecze. Soldić potwierdził to wszystko przeciwko Adamkowi, rozbijając go już w drugiej z ośmiu zakontraktowanych rund. To wszystko na oczach Daniela Nawrockiego, który był jednym ze specjalnych gości na gali FAME 27.

Syn Karola Nawrockiego na FAME 27! Daniel Nawrocki obejrzy na żywo wielką walkę Adamek - Soldić

"Podobny do ojca". Adamek powiedział to do Daniela Nawrockiego

Wizyta syna prezydenta na freak-fightowej gali była sporym wydarzeniem. Kamery właściwie nie odpuszczały go na krok, zwłaszcza w momencie spotkania z zawodnikami. Nawrocki miał okazję porozmawiać chwilę między innymi z Adamkiem, za którego trzymał kciuki. Filmik z tego momentu trafił do internetu, w którym szybko zwrócono uwagę na dość niefortunne słowa "Górala".

- Podobny do ojca. Pozdrów tatę - rzucił Adamek do młodego Nawrockiego.

"Jak do ojca podobny, jak to nie jest biologiczny syn Nawrockiego?" - zauważyli od razu internauci. Daniel Nawrocki jest bowiem pierwszym dzieckiem Marty Nawrockiej z innego związku w młodości. 22-latek traktuje jednak jak ojca właśnie Karola Nawrockiego i ma z nim świetne relacje. Na słowa Adamka zareagował zresztą z uśmiechem. Całą sytuację zza kulis FAME 27 znajdziesz w poniższym nagraniu.

"podobny do ojca" toś dojebal adamek pic.twitter.com/7PFbueoGhW— Venek (@Venek__) September 9, 2025