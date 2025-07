Tomasz Adamek zmierzy się z Marcinem Najmanem? Mateusz Borek przyjął warunki Cesarza!

Na gali FAME 26: Gold wydarzyło się wiele niespodziewanych sytuacji. Federacja ogłosiła hitowe starcie, którego bohaterami będą Tomasz Adamek i pogromca Mameda Khalidova - Roberto Soldić! Ponadto ze starcia 1 vs 1 vs 1 zwycięsko wyszedł Marcin Najman, który skomentował to zestawienie i pozwolił sobie na wyzwanie do walki "Górala". Mateusz Borek zareagował na jeden z postów "Cesarza" w wymownych słowach. Czy dojdzie do starcia Najman - Adamek?

i Autor: Twitter Marcin Najman screen/ FAME MMA screen Marcin Najman, Tomasz Adamek