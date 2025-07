Pojedynek odbędzie się na zasadach boksu zawodowego. Walkę zakontraktowano na 8 rund po 3 minuty w rękawicach 10-uncjowych. Choć dwie poprzednie batalie w Fame Adamek stoczył w klatce, to tym razem w grę wchodzi ring. Z tego, co się dowiedzieliśmy, za takim rozwiązaniem optuje nawet Soldić.

Nie zmieni się za to miejsce przygotowań. "Góral", podobnie jak przed rywalizacją z Mamedem Khalidovem, Patrykiem Bandurskim i Kasjuszem Życińskim, na miejsce obozu wybrał luksusowy pięciogwiazdkowy hotel Elements Hotel&Spa w Świeradowie-Zdrój. Hotel, znajdujący się w górach Izerskich, należy do Rafała Urbanika oraz Dariusza Surynta, którzy od dłuższego czasu współpracują z Mateuszem Borkiem, czyli menadżerem i przyjacielem Adamka.

Fame 27: Tomasz Adamek - Roberto Soldić. Adamek przygotowuje się w hotelu Elements Hotel&Spa w Świeradowie-Zdrój

Za logistykę obozu odpowiada wspomniany Borek i trzeba przyznać, że nie są to tanie rzeczy. Adamek zjawił się w hotelu w poniedziałek i zostanie tam zapewne do końca sierpnia, a jednoosobowy pokój ze śniadaniem w tym terminie kosztuje... 31 tysięcy złotych! Do tego trzeba doliczyć pokoje dla trenera Gusa Currena i sparingpartnerów, wyżywienie, wynajem sali treningowej, odżywki czy samochód. Część kosztów to oczywiście barter, ale koszt takiego obozu wyniesie zapewne w okolicach 100 tysięcy złotych.

W poniższej galerii zobaczycie, w jakim warunkach Adamek przygotowywać się będzie do walki z Soldiciem: