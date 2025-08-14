Bliscy opisali ją jako "jasne światło" i osobę, która potrafiła rozbawić każdego swoim poczuciem humoru i błyskotliwymi ripostami. Podkreślili, że była niezwykle zdeterminowana – zawsze realizowała cele, które sobie wyznaczyła, a przyjaźnie, które zawierała, pielęgnowała przez lata. "Hayley będzie głęboko opłakiwana przez rodziców, rodzeństwo, dalszą rodzinę i przyjaciół" – dodano w pożegnalnych słowach. Kariera McNeff rozkwitła w połowie pierwszej dekady XXI wieku. W 2009 roku zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowych zawodach East Coast Classic, a jej sylwetka i osobowość zostały uwiecznione w filmie dokumentalnym "Raising The Bar". Szybko stała się rozpoznawalną postacią w środowisku fitness, inspirując wielu do pracy nad sobą.

Wieść o jej śmierci wywołała falę poruszenia w świecie sportu. Emerytowany kulturysta Dave Palumbo nazwał ją "dobrą duszą, niezwykle inteligentną, z ogromnym potencjałem w kulturystyce". Wspomniał też, że był dumny, mogąc nazywać ją przyjaciółką. Wspomnieniami podzieliła się również Maryann Amerault, która poznała McNeff podczas słynnego Arnold Sports Festival. Choć początkowo nie przypadły sobie do gustu, później połączyła je silna przyjaźń. Mieszkały razem w Las Vegas w 2010 roku, dzieląc codzienne życie i treningi. "Hayley nauczyła mnie, by nie brać siebie zbyt poważnie i nie oceniać ludzi po pierwszym wrażeniu" – zaznaczyła Amerault. Opisała ją jako ekstrawertyczną, bezpośrednią, dowcipną i niezwykle serdeczną osobę, która potrafiła wywołać uśmiech w każdej sytuacji.

Ostatnia aktywność McNeff w mediach społecznościowych pochodziła z maja, gdy opublikowała zdjęcie sprzed kilku lat. Jej profil w ostatnim czasie wypełniały fotografie z treningów, które pozostają świadectwem jej pasji i zaangażowania. Śmierć Hayley McNeff to kolejna strata w środowisku sportów siłowych w ostatnich tygodniach. Niedawno świat pożegnał hiszpańską kulturystkę Lorenę Blanco, a także mistrzynię w trójboju siłowym Christinę Bitner, która zmarła zaledwie trzy dni po swoich 41. urodzinach.

