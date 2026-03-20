Mateusz Żyro z Widzewa przeżywał trudny okres w karierze, wypadając ze składu po zimowych transferach.

Jego powrót do formy zbiegł się ze zmianą trenera i wsparciem ze strony narzeczonej, siatkarki Marii Stenzel.

Miłość kwitnie: przed rokiem para zaręczyła się w Paryżu, a Żyro walczy o utrzymanie Widzewa w Ekstraklasie.

Żyro jest wychowankiem Legii. To w jej barwach debiutował w Ekstraklasie, ale doświadczenie na najwyższym poziomie zbierał także w Miedzi Legnica i Stali Mielec. Od czterech lat występuje w łódzkim klubie, z którym przed rokiem podpisał umowę do czerwca 2028 roku.

Mateusz Żyro odżył u trenera Aleksandara Vukovicia

W zimowym oknie Widzew dokonał kilku transferów i Żyro stracił miejsce w wyjściowym zestawieniu. Trener Igor Jovicević stawiał na nowe nabytki a Żyro u niego w tym roku zagrał raz, gdy wszedł w ostatniej minucie meczu z Wisłą Płock. Jednak jego sytuacja zmieniła się wraz z angażem Aleksandara Vukovicia. Nowy szkoleniowiec w debiucie w łódzkim klubie od razu sięgnął po doświadczonego piłkarza, z którym przed laty zetknął się pracując w Legii.

Vuković postawił na piłkarzy, którzy pójdą zanim w ogień. W tym gronie był właśnie Żyro. Zmiany wszystkim w Widzewie wyszły na dobre, bo Vuko dał impuls i pozytywną energię. Żyro dostał nowe życie i od razu odwdzięczył się za zaufanie. Dołożył cegiełkę do wygranej z Lechem oraz miał wkład w wywalczony punkt z Arką. To dla łódzkiej drużyny cenne punkty w walce o utrzymanie miejsca w lidze.

Maria Stenzel - miłość kapitana Widzewa

Można powiedzieć, że Żyro na nowo odżył w Widzewie. Układa mu się także w życiu prywatnym. Piłkarz związany jest ze znaną siatkarką, reprezentantką Polski - Marią Stenzel. Z kadrą była m.in. na igrzyskach olimpijskich, w kolekcji ma brąz Ligi Narodów i ćwierćfinał mistrzostw świata. W barwach Chemika Police cieszyła się z tytułu, a w ubiegłym roku z ŁKS Łódź sięgnęła po wicemistrzostwo Polski. Jej ukochany na razie nie ma takich osiągnięć. Przed nim i Widzewem walka o uniknięcie degradacji z Ekstraklasy.

Przed dwoma laty za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmili, że są razem. Przed rokiem odpoczywali w Grecji. Później wybrali się do Paryża, gdzie miały miejsce zaręczyny. Oświadczyny zostały przyjęte. Wszystko odbywało się w romantycznej scenerii. W tle uwieczniona została wieża Eiffla. Para relację z tego wydarzenia zamieściła publikując zdjęcia na Instagramie. Pod koniec roku odpoczywali w Tajlandii.

