Urocza Maria Stenzel wspiera kapitana Widzewa. Miłość obudziła asa Łodzian

Marcin Szczepański
2026-03-20 15:18

Nowy rok nie zaczął się dla niego najlepiej. Mateusz Żyro wypadł ze składu Widzewa, ale już do niego wrócił. Wydaje się, że to co najgorsze ma już za sobą. Przetrwał trudny okres, a pomogła mu w tym narzeczona, którą jest siatkarka Maria Stenzel. Miłość napędza doświadczonego zawodnika łódzkiej drużyny.

  • Mateusz Żyro z Widzewa przeżywał trudny okres w karierze, wypadając ze składu po zimowych transferach.
  • Jego powrót do formy zbiegł się ze zmianą trenera i wsparciem ze strony narzeczonej, siatkarki Marii Stenzel.
  • Miłość kwitnie: przed rokiem para zaręczyła się w Paryżu, a Żyro walczy o utrzymanie Widzewa w Ekstraklasie.
Żyro jest wychowankiem Legii. To w jej barwach debiutował w Ekstraklasie, ale doświadczenie na najwyższym poziomie zbierał także w Miedzi Legnica i Stali Mielec. Od czterech lat występuje w łódzkim klubie, z którym przed rokiem podpisał umowę do czerwca 2028 roku.

Mateusz Żyro odżył u trenera Aleksandara Vukovicia

W zimowym oknie Widzew dokonał kilku transferów i Żyro stracił miejsce w wyjściowym zestawieniu. Trener Igor Jovicević stawiał na nowe nabytki a Żyro u niego w tym roku zagrał raz, gdy wszedł w ostatniej minucie meczu z Wisłą Płock. Jednak jego sytuacja zmieniła się wraz z angażem Aleksandara Vukovicia. Nowy szkoleniowiec w debiucie w łódzkim klubie od razu sięgnął po doświadczonego piłkarza, z którym przed laty zetknął się pracując w Legii.

Vuković postawił na piłkarzy, którzy pójdą zanim w ogień. W tym gronie był właśnie Żyro. Zmiany wszystkim w Widzewie wyszły na dobre, bo Vuko dał impuls i pozytywną energię. Żyro dostał nowe życie i od razu odwdzięczył się za zaufanie. Dołożył cegiełkę do wygranej z Lechem oraz miał wkład w wywalczony punkt z Arką. To dla łódzkiej drużyny cenne punkty w walce o utrzymanie miejsca w lidze.

Maria Stenzel - miłość kapitana Widzewa

Można powiedzieć, że Żyro na nowo odżył w Widzewie. Układa mu się także w życiu prywatnym. Piłkarz związany jest ze znaną siatkarką, reprezentantką Polski - Marią Stenzel. Z kadrą była m.in. na igrzyskach olimpijskich, w kolekcji ma brąz Ligi Narodów i ćwierćfinał mistrzostw świata. W barwach Chemika Police cieszyła się z tytułu, a w ubiegłym roku z ŁKS Łódź sięgnęła po wicemistrzostwo Polski. Jej ukochany na razie nie ma takich osiągnięć. Przed nim i Widzewem walka o uniknięcie degradacji z Ekstraklasy.

Przed dwoma laty za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmili, że są razem. Przed rokiem odpoczywali w Grecji. Później wybrali się do Paryża, gdzie miały miejsce zaręczyny. Oświadczyny zostały przyjęte. Wszystko odbywało się w romantycznej scenerii. W tle uwieczniona została wieża Eiffla. Para relację z tego wydarzenia zamieściła publikując zdjęcia na Instagramie. Pod koniec roku odpoczywali w Tajlandii.

Mediateka ikona stacji
