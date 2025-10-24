Walduś Kiepski w FAME MMA! W serialu „Świat Według Kiepskich” szykował się do tego od lat

Bartosz Żukowski w FAME MMA! Serialowy Walduś kiepski debiutuje w klatce
FAME MMA z roku na rok coraz bardziej się rozrasta jeśli chodzi o interesujące nazwiska pojawiające się w federacji. Początkowo freak-fighty opierały się na influenserach i celebrytach, ale szybko zaczęły mieszać się ze światem sportu – nie tylko sportów walki – i obecnie wielu byłych (i aktywnych) zawodowców, mających wielkie sukcesy czy to w boksie, MMA, czy innych dyscyplinach mniej związanych z walkami, dołącza do federacji freak-fightowych. Przecież tylko na gali FAME 27 zobaczyliśmy takich zawodników jak Tomasz Adamek, Roberto Soldić i Michał Materla! Ale freaki to przede wszystkim show i wciąż przede wszystkim walki osób znanych, a niekoniecznie dobrych sportowo. Także tutaj FAME rozwija się, sięgając po coraz to ciekawsze postacie, a najnowszym nabytkiem jest Bartosz Żukowski!
Walduś Kiepski zawalczy w FAME! Legenda „Świata według Kiepskich” wejdzie do klatki, znamy rywala
Najnowsze ogłoszenie FAME MMA w sprawie nowego zawodnika z pewnością zaskoczyło wielu fanów. Ci mogli spodziewać się choćby Mariusza Pudzianowskiego, który ostatnio mocno pokłócił się z KSW i przyznał, że negocjował z FAME. Tymczasem federacja ogłosiła, że jej zawodnikiem został 50-letni aktor Bartosz Żukowski, a jego rywalem ma być Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak. Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldemara Kiepskiego z serialu „Świat Według Kiepskich”.
FAME 28: ARMAGEDON. Pilne ogłoszenie. Marcin Wrzosek wraca, absolutny hit, szalona formuła! "To sprawa osobista"
Sam aktor raczej nie jest kojarzony ze sportami walki, podobnie jak wykreowana przez niego postać Waldusia Kiepskiego. Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że jednym z głównych zajęć Waldusia w serialu były... treningi siłowe! Niejednokrotnie byliśmy świadkami, jak siedząc w fotelu przed telewizorem „pracował” hantlami nad zbudowaniem swojej tężyzny. Innym kontaktem ze sportami kontaktowymi serialowego Waldusia Kiepskiego była... organizacja walk w klubie „Betonowy Krąg” w odcinku "w betonowym kręgu", w którym wraz z ojcem Ferdynandem Kiepskim organizowali nielegalne walki bokserskie. Sam Walduś nie walczył, odpowiadał za to za sprowadzenie publiki. Teraz w prawdziwym życiu FAME MMA liczy, że Bartosz Żukowski również przyciągnie do organizacji nowych fanów i rozbudzi ciekawość tych, którzy śledzą ją regularnie.
Ogłosili walkę Pudzianowskiego. Wielki powrót do klatki! Szalony pojedynek