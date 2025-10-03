Warszawski klub przekazał tragiczne informacje. Nie żyje Kami Różański

W piątkowy poranek pojawiła się niezwykle smutna wiadomość. Klub RKS Ursus poinformował o śmierci Kamila Różańskiego, jednego z trenerów Akademii. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że był to „człowiek o wielkim sercu, pasji do pracy z dziećmi i wyjątkowej energii”.

Z przekazanych informacji wynika, że Kamil zmarł po ciężkiej chorobie.

Pożegnanie ze strony RKS Ursus

W opublikowanym wpisie klub oddał hołd swojemu trenerowi: „Z ogromnym żalem żegnamy Kamila — Trenera Akademii RKS Ursus, Człowieka o wielkim sercu, pasji do pracy z dziećmi i wyjątkowej energii. Kamil odchodzi od nas po ciężkiej chorobie, w której kolejny raz pokazał nam przykład pokory, determinacji i charakteru prawdziwego Wojownika” — przekazano.

W dalszej części oświadczenia zaznaczono, że strata dotyczy nie tylko szkoleniowca: „Tracimy nie tylko Trenera, ale przede wszystkim serdecznego Kolegę, Przyjaciela, Mentora i Człowieka, który miał realny wpływ na życie i rozwój młodych zawodników. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Kamila składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie. Cała Społeczność RKS URSUS łączy się z Wami w bólu i żałobie. Spoczywaj w pokoju, Trenerze. Do zobaczenia na niebieskich boiskach” — czytamy w komunikacie.