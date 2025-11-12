Wiadomo, co jeszcze Robert Lewandowski robił w Nowym Jorku. Nie tylko rozświetlił Empire State Building

Robert Lewandowski we wtorek pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Warszawie

Wcześniej kapitan kadry narodowej był w Nowym Jorku, gdzie włączył się w obchody Święta Niepodległości

Teraz ujawniono, co jeszcze robił w Nowym Jorku Lewandowski!

Robert Lewandowski rozpalił Empire State Building na biało-czerwono

Robert Lewandowski nie pojawił się na rozpoczęciu zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie przed meczami z Holandią i Maltą, które zakończą eliminacje do mistrzostw świata. Kapitan biało-czerwonych, zamiast od razu dołączyć do drużyny, poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie wziął udział w wyjątkowej uroczystości związanej z polskim Świętem Niepodległości.

Napastnik FC Barcelony ma za sobą znakomity występ w lidze hiszpańskiej – w niedzielę 9 listopada zdobył hat-tricka w wyjazdowym meczu z Celtą Vigo, prowadząc „Blaugranę” do zwycięstwa 4:2. Dzięki temu Barcelona zmniejszyła stratę do Realu Madryt, a sam Lewandowski przypomniał kibicom, że wciąż należy do światowej czołówki napastników.

Robert Lewandowski w Nowym Jorku! Rozświetlił Empire State Building na Święto Niepodległości!

Jak poinformował „Przegląd Sportowy Onet”, zamiast lecieć prosto do Polski, piłkarz udał się wraz z żoną Anną do Nowego Jorku. Kilka godzin później, tuż przed północą czasu polskiego, Robert Lewandowski wziął udział w ceremonii rozświetlenia nowojorskiego Empire State Building w biało-czerwonych barwach. Wydarzenie to zorganizowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego 11 listopada.

Co jeszcze Lewandowski robił w Nowym Jorku?

Wizyta Roberta Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych była krótka, ale za to bardzo intensywna. Za sprowadzenie Polaka do Nowego Jorku odpowiadał Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz. W rozmowie ze Sport.pl opowiedział o szczegółach wizyty.

Lewandowski doleciał do USA o 13:15 czasu lokalnego. Po oświetleniu Empire State Building Polak pojawił się w konsulacie, gdzie spotkał się z młodymi Polakami, a następnie udał na lotnisko, skąd przyleciał do Polski.

- Bardzo chcieliśmy uniknąć rozdmuchania tematu, który ze względów niezależnych od nas, niezależnych od samego Roberta, mógł nie dojść do skutku. Nie chciałem iść w taką narrację. Nie chciałem, żeby najpierw były wielkie oczekiwania, a potem wielkie rozczarowanie. Postawiliśmy na niespodziankę – powiedział Sakowicz.