Wiadomo, ile Fręch zarobiła za wyeliminowanie Williams! Solidna wypłata

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Magdalena Fręch w doskonałym stylu pokonała Venus Williams 6:2, 6:2. Dało to Polce przepustkę do ćwierćfinału turnieju WTA w Waszyngtonie. Jest to sukces nie tylko sportowy, ale i finansowy - wiadomo, ile zawodniczka z Łodzi zarobiła za wyeliminowanie amerykańskiej legendy.

i Autor: AKPA