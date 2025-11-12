Wspaniałe wieści w sprawie Julii Szeremety w Święto Niepodległości. Ogromne wyróżnienie

Rafał Mandes
Rafał Mandes
2025-11-12 13:57

Julia Szeremeta w pocie czoła przygotowuje się do młodzieżowych mistrzostw Europy. W międzyczasie wicemistrzyni olimpijska i świata wyskoczyła do Poznania, gdzie odebrała ogromne wyróżnienie. Polka pochwaliła się tym w Święto Niepodległości.

Szeremeta, podobnie jak wielu innych sportowców, łączy karierę ze służbą wojskową. Srebrna medalistka igrzysk w Paryżu przydzielona jest do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego (CWZS) i to właśnie szefa jednostki płk Mariusza Denkewicza mianował ją na wyższy stopień w Wojsku Polskim. "11.11 – Święto Niepodległości. Tym razem wyjątkowe, bo połączone z awansem" - napisała na Instagramie.

Julia Szeremeta pokazała wielkie serce. Oto, co postanowiła zrobić z nagrodą za wicemistrzostwo świata

Julia Szeremeta awansowała w Wojsku Polskim. "Jestem bardzo dumna z tego, że jestem żołnierzem"

- Jestem bardzo dumna z tego, że jestem żołnierzem i mogę godnie reprezentować Wojsko Polskie na arenach międzynarodowych. Przeszłam szkolenie i potrafię posługiwać się bronią. Umiałabym też rozebrać i złożyć karabin - mówiła swego czasu na łamach "Faktu".

Julia Szeremeta wystartuje na młodzieżowych mistrzostwach Europy

Wizyta w poznańskiej siedzibie CWZS była dla Szeremety jednak tylko odskocznią od ciężkich treningów. W listopadzie odbędą się dwie duże bokserskie imprezy - finał Pucharu Świata w New Delhi oraz młodzieżowe mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Szeremeta, która w rankingu World Boxing jest liderką nie tylko w swojej dywizji (57 kg), ale też w zestawieniu najlepszych pięściarek świata bez podziału na kategorie wagowe, wystąpi na tych drugich zawodach.

Julia Szeremeta w mini, staniku i kozakach. Tak wystroiła się na kolację z legendą

Dla Polki będzie to ostatnia okazja, by wziąć udział w młodzieżowych ME, w których startują zawodniczki i zawodnicy do lat 23. Szeremeta ma bardzo dobre wspomnienia z MME - dwa lata temu w Budvie zdobyła złoto. W finale pokonała Bojanę Gojković z Czarnogóry, odnosząc pierwszy tak duży sukces na arenie międzynarodowej. A co było dalej, wszyscy kibice doskonale pamiętają...

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia?
Pytanie 1 z 10
Kto to jest?
quizboks
Julia Szeremeta odpowiada Dariuszowi Michalczewskiemu oraz zdradza, kiedy wróci na ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Julia Szeremeta
BOKS
WOJSKO POLSKIE