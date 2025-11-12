Wspaniałe wieści w sprawie Julii Szeremety w Święto Niepodległości. Ogromne wyróżnienie

Szeremeta, podobnie jak wielu innych sportowców, łączy karierę ze służbą wojskową. Srebrna medalistka igrzysk w Paryżu przydzielona jest do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego (CWZS) i to właśnie szefa jednostki płk Mariusza Denkewicza mianował ją na wyższy stopień w Wojsku Polskim. "11.11 – Święto Niepodległości. Tym razem wyjątkowe, bo połączone z awansem" - napisała na Instagramie.

- Jestem bardzo dumna z tego, że jestem żołnierzem i mogę godnie reprezentować Wojsko Polskie na arenach międzynarodowych. Przeszłam szkolenie i potrafię posługiwać się bronią. Umiałabym też rozebrać i złożyć karabin - mówiła swego czasu na łamach "Faktu".

Wizyta w poznańskiej siedzibie CWZS była dla Szeremety jednak tylko odskocznią od ciężkich treningów. W listopadzie odbędą się dwie duże bokserskie imprezy - finał Pucharu Świata w New Delhi oraz młodzieżowe mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Szeremeta, która w rankingu World Boxing jest liderką nie tylko w swojej dywizji (57 kg), ale też w zestawieniu najlepszych pięściarek świata bez podziału na kategorie wagowe, wystąpi na tych drugich zawodach.

Dla Polki będzie to ostatnia okazja, by wziąć udział w młodzieżowych ME, w których startują zawodniczki i zawodnicy do lat 23. Szeremeta ma bardzo dobre wspomnienia z MME - dwa lata temu w Budvie zdobyła złoto. W finale pokonała Bojanę Gojković z Czarnogóry, odnosząc pierwszy tak duży sukces na arenie międzynarodowej. A co było dalej, wszyscy kibice doskonale pamiętają...

