Poznaj nową Miss Startu Speedway Ekstraligi, wybraną przez kibiców spośród 36 kandydatek.

Aleksandra Rudzka z ORLEN OIL MOTOR Lublin zdobyła tytuł, kontynuując dominację swojego klubu w konkursie.

Sprawdź, kto zajął pozostałe miejsca na podium i jak zwycięstwo Rudzkiej wpłynie na lubelski żużel.

Zacięta walka o koronę. Rudzka pokonała rywalki

Tegoroczna edycja konkursu na najpiękniejszą podprowadzającą w polskim żużlu była pełna emocji. Ostatecznie, po głosowaniu trwającym od 12 sierpnia do 7 września, to Aleksandra Rudzka zdobyła najwięcej głosów kibiców oddawanych na stronie ekstraliga.pl oraz w aplikacji mobilnej. Reprezentantka mistrzowskiego ORLEN OIL MOTORU Lublin sięgnęła po upragniony tytuł, koronę i cenne nagrody.

Na drugim miejscu podium uplasowała się Amelia Cholewczyńska z ABRAMCZYK POLONII Bydgoszcz, a trzecie miejsce przypadło Klaudii Radtke, która reprezentowała barwy KS APATORA Toruń. Zwyciężczyni oraz laureatki, oprócz okolicznościowych szarf, otrzymają luksusowe zegarki marki AZTORIN oraz nagrody pieniężne.

Hegemonia Motoru i wsparcie dla Zmarzlika

Wygrana Aleksandry Rudzkiej to kolejny dowód na to, że Lublin dominuje nie tylko na torze, ale także w konkursach piękności. To już piąta przedstawicielka tego klubu z tytułem Miss Startu. Wcześniej ten zaszczyt przypadał w udziale Klaudii Krasce (2019), Magdalenie Orkiszewskiej (2020), Karolinie Wojtiuk (2021) oraz Irynie Hel (2024).

Jako podprowadzająca klubu z Lublina, Aleksandra Rudzka będzie miała okazję z bliska wspierać największe gwiazdy zespołu. Z pewnością jej gorący doping będzie towarzyszył Bartoszowi Zmarzlikowi i jego kolegom zarówno podczas emocjonujących meczów Speedway Ekstraligi, jak i w trakcie jego walki o kolejne tytuły mistrza świata w cyklu Grand Prix.

W tegorocznej edycji plebiscytu udział wzięło łącznie 36 kandydatek z 14 klubów PGE Ekstraligi i Metalkas 2. Ekstraligi. Co ciekawe, w konkursie zabrakło przedstawicielek klubów z Ostrowa Wielkopolskiego i Tarnowa, które nie zgłosiły swoich podprowadzających.

