Wystawili za nim list gończy. Teraz były reprezentant Polski zabiera głos. Oświadczenie Pawła Niewrzawy

W środę, 2 lipca, poinformowaliśmy o problemach Pawła Niewrzawy. Za byłym reprezentantem Polski w piłce ręcznej wystawiono list gończy. Uczynił to Wydział Kryminalny KMP w Sopocie, na podstawie artykułów 286 i 294 Kodeksu karnego, które dotyczą oszustw finansowych. Łącznie na sportowcu ma ciążyć kilkanaście zarzutów.

Paweł Niewrzawa ścigany listem gończym. Broni się w oświadczeniu

W reakcji na naszą publikację, w czwartek w godzinach wieczornych otrzymaliśmy oświadczenie podpisane przez Niewrzawę. Wysłał je jego pełnomocnik, adwokat Piotr Jaszke z kancelarii Jaszke & Wspólnicy. Poniżej prezentujemy jego treść:

"W związku z publikacjami medialnymi pojawiającymi się w przestrzeni publicznej chciałbym wskazać, że od kilku miesięcy jestem przedmiotem działań związanych z relacją prywatną, która szybko w związku z postawą drugiej strony przekształciła się w relację biznesową.

W ramach prowadzonej działalności biznesowej wielokrotnie byłem przedmiotem gróźb karalnych i szantażu, który miał doprowadzić do zbycia nieruchomości stanowiącej moją własność.

Przedmiotem ataku była również moja Najbliższa rodzina, która wielokrotnie musiała mierzyć się z atakami związanymi z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.

Z tych względów przed publikacją, podjęte zostały działania o charakterze prawnym w postaci skierowania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejmowanymi przeciwko mnie działaniami o bezprawnym charakterze.

W związku z powyższym dostrzegam koincydencję czasową związaną z publikacjami, z działaniami prawnymi opisanymi powyżej.

Jednocześnie chcę stanowczo oświadczyć, że jakakolwiek próba dalszego dezawuowania moich Najbliższych, prowadzonych przeze mnie projektów biznesowych czy dalsze szarganie mojego dobrego imienia poprzez wciąganie mojej Rodziny czy partnerów biznesowych w przedmiotową, kreowaną przez drugą stronę narrację, spotka się ze stanowczą reakcją prawną z mojej Strony.

Ponadto mam nadzieję, że sprawa sformułowanych wobec mnie zarzutów, mających charakter pomówień, zostanie w sposób rzetelny ponownie oceniona przez prowadzących postępowanie.

W chwili obecnej, również z uwagi na stres związany z opisanymi zdarzeniami, borykam się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają mojemu życiu. Każda taka sytuacja jest dodatkowym stresorem i wpływa negatywnie na aktualny stan mojego zdrowia.

Jednocześnie wskazuję, że posiadam wszelkie dowody wskazujące na rzeczywisty przebieg wydarzeń, dlatego też w postępowaniu przed niezawisłym Sądem będą walczył o prawdę po pełnym powrocie do zdrowia"

Kim jest Paweł Niewrzawa?

Przypomnijmy, że Niewrzawa to 14-krotny reprezentant Polski w piłce ręcznej. Był w szerokiej kadrze na mistrzostwa świata 2015, ale ostatecznie nie pojechał na turniej, z którego Biało-Czerwoni wrócili z brązowym medalem. Na MŚ zagrał z kolei dwa lata później i rzucił nawet cztery bramki. W karierze klubowej był zawodnikiem m.in. Vive Targi Kielce, TuS N-Lübbecke, Górnika Zabrze i Wybrzeża Gdańsk.

Problemy prawne dotyczą jego działalności biznesowej. Niewrzawa jest właścicielem spółki Marineros, a służby wystawiły za nim list gończy na postawie art. 286 i art. 294 KK.

"Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" - stanowi art. 286.

Drugi z wymienionych artykułów stanowi z kolei obostrzenie odpowiedzialności wskazanej w art. 286 i dotyczy spraw z mieniem o znacznej wartości (przekraczającej 200 tysięcy złotych).