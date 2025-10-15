Piękna polska pięściarka z kolejną walką w organizacji KSW. Laura Grzyb zachwyca nie tylko w ringu i klatce

Mateusz Sobiecki
2025-10-15 12:20

Laura Grzyb wraca do klatki organizacji KSW. W oktagonie podejmie słynną czeską mistrzynię muay thai i kickboxingu Karolinę Vankovą, która będzie debiutowała w MMA. Polska pięściarka jest niepokonaną mistrzynią Europy, która stawia coraz śmielsze kroki w mieszanych sztukach walki. Zachwyca nie tylko w ringu i klatce! Zobacz najładniejsze zdjęcia Laury Grzyb.

  • Laura Grzyb została nową zawodniczką organizacji KSW i wygrała w swoim debiucie
  • Drugą walkę stoczy z Karoliną Vankovą, debiutantką w MMA
  • Laura Grzyb po pokonaniu Gabrieli Hristei podejmie Czeszkę w Trzyńcu
  • Zobacz zdjęcia Laury Grzyb w naszej galerii!

XTB KSW 111: Piękna Laura Grzyb wraca do klatki!

Już 18 października do klatki KSW powróci Laura Grzyb (1-0), niepokonana pięściarska mistrzyni Europy. Polka podczas gali XTB KSW 111 w Trzyńcu przywita debiutującą w okrągłej klatce czeską mistrzynię muay thai i kickboxingu, Karolinę Vaňkovą (0-0). Do konfrontacji w umownym limicie wagowym do 58 kilogramów dojdzie w hali Werk Arena.

Laura Grzyb ma za sobą udany debiut w świecie MMA. Podczas gali XTB KSW 105 w ładnym stylu pokonała Gabrielę Hristeę. Przed wejściem do okrągłej klatki młoda Polka z powodzeniem rywalizowała w starciach pięściarskich. W bokserskim ringu pozostaje niepokonana. Wygrała jedenaście pojedynków i trzy razy posyłała rywalki na deski.

Syn Dawida Kosteckiego poznał pierwszego rywala. Wielkie nazwisko, to słynny polski pięściarz

W roku 2023 wywalczyła tytuł mistrzyni Europy organizacji EBU w wadze super koguciej i kilka miesięcy później go obroniła. Natomiast w roku 2024 została mistrzynią IBO International w tej samej kategorii wagowej. 30-latka ma za sobą również wygraną walkę w kickboxingu, którą stoczyła w zeszłym roku.

Kim jest Karolina Vankova, rywalka Polki?

Karolina Vaňková po raz pierwszy spróbuje swoich sił w świecie mieszanych sztuk walki. Czeszka, która znana jest z nieustępliwego stylu walki i mocnych ciosów, ma za sobą bogatą karierę w sportach uderzanych. Stoczyła ponad 50 pojedynków w różnych formułach stójkowych, z których 41 wygrała.

Wywalczyła między innymi tytuł mistrzyni świata w muay thai i tytuł mistrzyni świata w kickboxingu. Jest też dwukrotną mistrzynią Czech w tajskim boksie. Z pokaźnym bagażem doświadczeń i wsparciem własnych kibiców już niedługo wejdzie do okrągłej klatki KSW.  

