Żałoba w domu Artura Szpilki. Wymowny komentarz Zbigniewa Bońka

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk nie mają powodów do radości. 24 października para przekazała wstrząsającą informacje dotyczącą śmierci jednego z członków rodziny - Cyca. Wielu fanów bardzo dobrze znała psa, który często towarzyszył parze, a nawet posiadał swoje konto w mediach społecznościowych razem z drugim pupilem - Pumbą. Na wpis zawodnika KSW zareagował Zbigniew Boniek, który krótko skomentował tę tragedię.

Wstrząsające wieści z domu Artura Szpilki i Kamili Wybrańczyk

W ostatnim czasie dużo dzieje się w domu Artura Szpilki. Wszystko za sprawą premiery w kinach filmu dokumentalnego "Szpilka". Ponadto 36-latek przygotowuje się do walki na gali XTB KSW 113. Były pięściarz zmierzy się z doświadczonym czeskim zawodnikiem MMA, Michalem Martinkiem. W przygotowaniach do najbliższego starcia "Szpili" pojawiły się jednak spore komplikacje. Wszystko przez stratę jednego z członków rodziny - Cyca.

Dziękujemy Ci Cycusiu za każdy merdający ogon, każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś! Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku - napisał Szpilka.

Taka kolej rzeczy... Choroby, starość... Masakra... Tak bardzo go kochamy! Ale niestety nerki przestają pracować i tylko się męczy, staraliśmy się mu przedłużyć życie, ale po prostu się nie da - przekazała cała zapłakana Kamila Wybrańczyk.

Zbigniew Boniek skomentował tragedię u Artura Szpilki. Krótki komentarz

Mimo, że w przeszłości iskrzyło pomiędzy Zbigniewem Bońkiem i Szpilką to były prezes PZPN nie mógł przejść obojętnie wobec tragedii, która dotknęła 36-latka.

Na portalu "X", Boniek odniósł się do wpisu zawodnika KSW. Skomentował to w trzech słowach.

Wielkie serce Arturanapisał 69-latek.

Sytuacja związana ze śmiercią pupila Szpilki i Wybrańczyk poruszyła cały internet. Dodatkowo nagranie z udziałem Pumby mogło rozerwać serce na milion kawałków, ponieważ widać, że drugi z psiaków zawodnika KSW także przeżywa śmierć swojego przyjaciela. Wszystko na nagraniu uchwyciła partnerka 36-latka.

