Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Boks z mocną delegacją! Mistrz świata, medalista IO i przyjaciele z Trójmiasta

1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11-procentowe poparcie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego na początku lipca stwierdziła ważność wyboru Nawrockiego na prezydenta.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. W środę, 6 sierpnia, kończy się druga kadencja Andrzeja Dudy i właśnie tego dnia odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia Nawrockiego. O godz. 10 w sali plenarnej Sejmu zbierze się Zgromadzenie Narodowe (obradujący wspólnie posłowie i senatorowie), przed którym Karol Nawrocki złoży przysięgę. Po niej nowy prezydent wygłosi przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie.

W tym niezwykle ważnym dniu dla Nawrockiego w Sejmie towarzyszy nowemu prezydentowi mocna bokserska delegacja. W Warszawie pojawili się m.in. Krzysztof Głowacki, czyli były mistrz świata w wadze junior ciężkiej oraz Wojciech Bartnik, czyli ostatni polski męski medalista igrzysk olimpijskich.

W stolicy nie zabrakło także pięściarskich przyjaciół Nawrockiego z Trójmiasta. Na zaprzysiężenie przyjechali Krystian Każyszka oraz Maciej Brzostek. Każyszka to znany promotor boksu zawodowego, szef grupy Rocky Boxing Promotion, w której boksuje m.in. Kacper Meyna, czyli aktualny mistrz Polski wagi ciężkiej. Brzostek z kolei to szkoleniowiec Meyny oraz właściciel popularnego klubu bokserskiego w Gdańsku, Brzostek Top Team. To właśnie w Brzostek Top Team trenuje Meyna, a na tamtejszej sali często można spotkać także Dariusza Michalczewskiego. "Zaprzysiężenie Przyjaciela na Prezydenta Polski 🇵🇱" - napisał Brzostek w mediach społecznościowych pod postem ze zdjęciem z Sejmu.

