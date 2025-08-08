Reprezentacja Polski mimo słabszych występów w fazie wstępnej Ligi Narodów wspięła się na wyżyny w najważniejszych spotkaniach w tym turnieju. Ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia nie miała sobie równych i w finałach bez straty seta rozgromili kolejno: Japonię, Brazylię oraz Włochów.

Siatkarze nie mogą spocząć na laurach. Grbić ostrzega

Serbski szkoleniowiec w rozmowie z "TVP Sport" nie krył zachwytu nad swoimi podopiecznymi, ale też wskazał, że niektóre rzeczy są do poprawy.

- Mamy krótkie wakacje i później zaczynamy pracę nad rzeczami, w których musimy być lepsi. Oczekuję od nas dużo pracy. Jeśli myślimy teraz, że jesteśmy fantastyczni, że to wystarczające, to będzie największy błąd, który możemy zrobić. Jesteśmy dobrzy, wręcz fantastyczni jeden dzień, ale wrócimy się na boisko, żeby pracować jeszcze więcej nad tymi rzeczami, które powinniśmy poprawić. Musimy grać jeszcze lepiej - rzucił Grbić.

Bartosz Bednorz na krótkich wakacjach z piękną partnerką. Siatkarz nie traci ani chwili

Po tam wyczerpującym turnieju, polscy siatkarze mają kilka dni urlopu. Następnie spotkają się na zgrupowaniu w Zakopanem. Kilku siatkarzy postanowiło w pełni wykorzystać ten czas, udając się na krótkie wakacje zagranicą. Bartosz Bednorz wybrał wakacje w Grecji ze swoją ukochaną - Olą Bator. Ten związek wyszedł na jaw w maju, wówczas para wybrała się na Mauritius, a później wspólnie pozowali do zdjęć na ślubie Jakuba Kochanowskiego i Aleksandry Kołodziejczyk.

Po zasłużonym odpoczynku, "biało-czerwoni" rozpoczną przygotowania do mistrzostw świata, a po drodze rozegrają mecze w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, gdzie zmierzą się z Serbią, Brazylią oraz Argentyną.