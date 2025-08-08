Zasłużony odpoczynek gwiazdora reprezentacja Polski! Bartosz Bednorz nie czekał ani chwili. Te widoki zapierają dech w piersiach

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-08 11:32

Siatkarska reprezentacja Polski kolejny raz dała ogromne powody do radości kibicom. Podopieczni Nikoli Grbicia zaprezentowali się znakomicie w turnieju finałowym Ligi Narodów, gdzie nie stracili żadnego seta! "Biało-czerwoni" nie mieli łatwego zadania, ponieważ mierzyli się z trzema mocnymi drużynami: Japonią, Brazylią oraz Włochami. To nie koniec emocji w sezonie reprezentacyjnym, ponieważ we wrześniu wicemistrzowie olimpijscy rozpoczną zmagania na mistrzostwach świata. Bartosz Bednorz przed kolejnym zgrupowaniem nie tracił ani chwili i wyruszył na wakacje w towarzystwie pięknej partnerki.

Reprezentacja Polski mimo słabszych występów w fazie wstępnej Ligi Narodów wspięła się na wyżyny w najważniejszych spotkaniach w tym turnieju. Ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia nie miała sobie równych i w finałach bez straty seta rozgromili kolejno: Japonię, Brazylię oraz Włochów.

Siatkarze nie mogą spocząć na laurach. Grbić ostrzega

Serbski szkoleniowiec w rozmowie z "TVP Sport" nie krył zachwytu nad swoimi podopiecznymi, ale też wskazał, że niektóre rzeczy są do poprawy.

Mamy krótkie wakacje i później zaczynamy pracę nad rzeczami, w których musimy być lepsi. Oczekuję od nas dużo pracy. Jeśli myślimy teraz, że jesteśmy fantastyczni, że to wystarczające, to będzie największy błąd, który możemy zrobić. Jesteśmy dobrzy, wręcz fantastyczni jeden dzień, ale wrócimy się na boisko, żeby pracować jeszcze więcej nad tymi rzeczami, które powinniśmy poprawić. Musimy grać jeszcze lepiej - rzucił Grbić.

Nowa muza gwiazdora reprezentacji Polski
17 zdjęć
Super Sport SE Google News

Bartosz Bednorz na krótkich wakacjach z piękną partnerką. Siatkarz nie traci ani chwili

Po tam wyczerpującym turnieju, polscy siatkarze mają kilka dni urlopu. Następnie spotkają się na zgrupowaniu w Zakopanem. Kilku siatkarzy postanowiło w pełni wykorzystać ten czas, udając się na krótkie wakacje zagranicą. Bartosz Bednorz wybrał wakacje w Grecji ze swoją ukochaną - Olą Bator. Ten związek wyszedł na jaw w maju, wówczas para wybrała się na Mauritius, a później wspólnie pozowali do zdjęć na ślubie Jakuba Kochanowskiego i Aleksandry Kołodziejczyk.

Po zasłużonym odpoczynku, "biało-czerwoni" rozpoczną przygotowania do mistrzostw świata, a po drodze rozegrają mecze w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, gdzie zmierzą się z Serbią, Brazylią oraz Argentyną.

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ]
Pytanie 1 z 10
Kto to jest?
quizsiatka
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BARTOSZ BEDNORZ
NIKOLA GRBIĆ
SIATKÓWKA