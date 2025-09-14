Zawsze piękna i obok Bartosza Zmarzlika. Kim jest żona mistrza świata?

Żona Bartosza Zmarzlika

Sandra Zmarzlik jest dla Bartosza ogromnym wsparciem. Para jest razem od 14 lat, co oznacza, że towarzyszyła mu w drodze do wszystkich kolejnych sukcesów, a także wspierała w trudniejszych momentach.

Wkrótce będą obchodzić trzecią rocznicę ślubu – powiedzieli sobie sakramentalne „tak” 18 listopada 2022 roku, rozpoczynając kolejny etap swojego związku.

Bartosz obchodził w tym roku 30. urodziny, a jego żona jest zaledwie rok młodsza. Różnica wieku między nimi jest więc minimalna. Sandra pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego i od 2018 roku prowadzi własny salon kosmetyczny, oferujący m.in. stylizację paznokci i rzęs oraz regulację brwi.

Para ma dwóch synów. Pierwszy, Antoni, przyszedł na świat 17 marca 2021 roku, a drugi, Franciszek, urodził się 18 lutego 2024 roku.

To wyjątkowe momenty w ich życiu rodzinnym, a być może w przyszłości chłopcy pójdą w ślady słynnego ojca i zapiszą się w historii speedwaya.

