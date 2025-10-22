Zdjęcia Aryny Sabalenki z wakacji podbijają świat. Szalała z przyjaciółką [GALERIA]

2025-10-22 15:34

Aryna Sabalenka już na pewno pozostanie liderką rankingu WTA do końca 2025 roku. Na drobne świętowanie pozwoliła sobie podczas krótkiego wypadu z przyjaciółką - Paulą Badosą. Zdjęcia i filmiki tenisistek cieszących się wspólnym czasem dla siebie szybko obiegły świat! Nie brakuje komentarzy, że Sabalenka i Badosa wręcz przesadziły z paradowaniem w bikini.

Aryna Sabalenka i Paula Badosa to prawdziwe gwiazdy kobiecego tenisa, ale świetnie dogadują się nie tylko na korcie. Hiszpanka często zmaga się niestety z problemami zdrowotnymi, które nie pozwalają jej korzystać z pełni potencjału. Z tego względu przedwcześnie zakończyła sezon, ale szybko ponownie spotkała się z Sabalenką. Białorusinka po turnieju WTA 1000 w Wuhan zapewniła już sobie prowadzenie w rankingu WTA na koniec 2025 roku, niezależnie od wyników w kończących sezon WTA Finals. Ten sukces świętowała na całego właśnie w towarzystwie Badosy.

Aryna Sabalenka z przyjaciółką prężą się w skąpych bikini! Ale forma!

Aryna Sabalenka i Paula Badosa w Dubaju
Pląsy Sabalenki i Badosy w bikini. Fani krytykują. "Jak nastolatki"

Już w pierwszych chwilach obie tenisistki pochwaliły się wspólnym czasem w formie Instastory. To był jednak dopiero początek obszernej relacji z wypadu do Dubaju. Po wszystkim Sabalenka uświetniła ten czas postem, w którym zamieściła aż 12 zdjęć. Na większości z nich pozowała w samym bikini, a to jeszcze nie koniec. Najszerszym echem odbił się bowiem TikTok, na którym Białorusinka i Hiszpanka pląsały się do aktualnego trendu w strojach kąpielowych. Fani przyjęli ten filmik z mieszaną reakcją.

"Co to ma być? Zachowują się jak nastolatki w szkole, to już robi się nudne" - komentowali krytycy. "Ona nie może powstrzymać się przed popisówką, to wkurzające" - wtórowali o Sabalence. Byli jednak też ci, którzy po prostu zachwycali się formą obu tenisistek, choć to liderka rankingu WTA wysuwała się na pierwszy plan. "Nikt, i to absolutnie nikt, nie patrzy tutaj na Paulę" - pisali najwierniejsi fani Białorusinki. Wpływ na to może mieć też fakt, że to Sabalenka robiła więcej na nagraniu i była główną postacią filmiku. Zresztą sami zobaczcie efekt wspólnego wypadu przyjaciółek.

