Zagraniczne media, właśnie z dziennikiem "Marca" na czele, podają, że portugalski napastnik zginął w wypadku samochodowym. Jeszcze kilka dni temu Diogo Jota chwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami z uroczystości ślubnej. Pierwsze informacje na temat tragedii zaczęły napływać przed godziną 10.00 rano. Z początku każdy podchodził do nich z dystansem, obawiając się kolejnych żartów ludzi siejących fałszywe informacje. Niestety to prawda.

Diogo Jota i jego brat zginęli na miejscu

Hiszpańskie media donoszą o tragicznej śmierci skrzydłowego Liverpoolu, który zginął wraz ze swoim bratem w wypadku samochodowym na terenie prowincji Zamora. Do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek na autostradzie A-52.

Według informacji przekazanych przez dziennik „Marca”, dramat rozegrał się na 65. kilometrze trasy w rejonie Sanabria. Samochód, którym podróżowali mężczyźni, z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni i stanął w ogniu. Jak relacjonują świadkowie, ogień objął również pobliską roślinność, co dodatkowo utrudniło akcję ratunkową.

Lokalny serwis Zamora24horas informuje, że do wypadku doszło tuż po północy. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, obaj pasażerowie zginęli na miejscu.

Ofiarami są zawodnik Liverpoolu oraz jego brat André, 26-letni piłkarz portugalskiego klubu FC Penafiel. Obaj przebywali w Hiszpanii na wakacjach.

Do Liverpoolu trafił latem 2020 roku. The Reds zapłacili za niego Wolverhampton aż 40 milionów euro. W barwach Liverpoolu zdobył mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii i dwa Puchary Ligi Angielskiej, w 2022 roku dotarł z LFC do finału Ligi Mistrzów.

Polscy kibice mogli go niedawno obejrzeć na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdy Portugalia wygrała z Polską 3:1. Dla portugalskiej kadry zagrał 49 razy, strzelił 14 goli.