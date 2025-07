Zjawiskowa polska siatkarka kusi wdziękami z wakacji. Piękne zdjęcia

Piękna Karina Chmielewska zachwyca na Instagramie

Karina Chmielewska to młoda polska siatkarka, która pierwsze kroki stawiała w zespole MUKS Piątki Sandomierz. Kolejne kroki stawiała w coraz lepszych zespołach. Najpierw trafiła do BKS Bostik Bielsko-Biała, a jeszcze większy progres zaliczyła, trafiając do Grupy Azoty Tarnów. Rok temu trafiła do KS Developresu Rzeszów, z którym w 2025 roku sięgnęła po podwójną koronę, wygrywając mistrzostwo i Puchar Polski.

Polska siatkarka miała zostać modelką. Zrezygnowała dla sportu. Julita Piasecka zachwyca

28-letnia rozgrywająca swoją dobrą grą zapracowała na przedłużenie umowy z podkarpackim zespołem. - Od początku swojego pobytu w klubie Karina wyróżnia się profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem. Kontynuacja współpracy to gwarancja stabilności oraz dalszego rozwoju klubu w kluczowych obszarach. Cieszymy się, że w nadchodzącym sezonie nadal będziemy wspólnie realizować ambitne cele – napisano w komunikacie na oficjalnej stronie.

Polska siatkarka zachwyca zdjęciami z wakacji

Karina Chmielewska w ostatnim czasie opublikowała w swoich mediach społecznościowych wiele zdjęć z wakacji. Siatkarka ekipy z Rzeszowa korzystała z majowego urlopu, smażąc ciało w rajskich miejscach.

Anastazja Kuś was zachwyca? To spójrzcie na jej mamę, są jak dwie krople wody [GALERIA]

Rozgrywająca Developresu zwiedza także Polskę i nie brakuje jej także na innych sportowych wydarzeniach. Ostatnio pojawiła się na meczu reprezentacji kobiet w piłce nożnej i opublikowała z tego wydarzenia wspólne zdjęcie z gwiazdą kadry narodowej Ewą Pajor.