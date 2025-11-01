Znani ludzie sportu, którzy zmarli w ostatnim roku. Nie ma z nami już Furtoka, Brychczego, Beenhakkera, Kraśnickiego...

Rafał Mandes
Rafał Mandes
PAP
PAP
2025-11-01 5:01

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas, kiedy w szczególny sposób wspominamy tych, których już z nami nie ma. W ostatnich 12 miesiącach pożegnaliśmy wielu znakomitych sportowców i trenerów. Odeszli m.in. Jan Furtok, Lucjan Brychczy, Leo Beenhakker, Andrzej Kraśnicki czy George Foreman.

Ludzie sportu, którzy odeszli w ostatnich dwunastu miesiącach

4.11 - w wieku 71 lat zmarł były trener siatkówki Zbigniew Krzyżanowski. Kadrę seniorek prowadził w latach 1999-2003, a juniorek w latach 2007-10. Jako trener klubowy prowadził drużyny młodzieżowe, a potem seniorskie wszystkich klas rozgrywkowych, w tym Nike Węgrów i BKS Stal Bielsko-Biała, z którą zdobył mistrzostwo Polski w latach 2003-04 oraz Puchar Polski w 2004.

14.11 - w wieku 79 lat zmarł trener Jerzy Noszczak, były selekcjoner kobiecej reprezentacji kraju. Od 1998 roku nieprzerwanie pracował w Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Nie żyje Jan Furtok. Tak wyglądał kilka miesięcy przed śmiercią. Legendarnego piłkarza od lat niszczyła nieuleczalna choroba

26.11 - w wieku 62 lat, po długiej walce z chorobą, zmarł Jan Furtok, były piłkarz reprezentacji Polski i GKS Katowice, którego był najlepszym strzelcem w historii. W barwach katowickiej drużyny grał w latach 1979-88 oraz 1996-97. W 299 spotkaniach strzelił 122 bramki. Zdobył z nią Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. W reprezentacji narodowej rozegrał 36 spotkań, strzelił 10 bramek. Wystąpił m.in. w mistrzostwach świata w Meksyku (1986). Grał też w niemieckich drużynach Eintrachtu Frankfurt i HSV Hamburg.

Zmarł Jan Furtok
35 zdjęć

2.12 - w wieku 90 lat zmarł Lucjan Brychczy, były znakomity piłkarz reprezentacji Polski i Legii Warszawa. Słynny „Kici” był legendą stołecznego klubu - związany z nim od 1954 roku, czyli przez więcej niż połowę jego historii. Z Legią wywalczył cztery tytuły mistrza kraju i czterokrotnie zdobył Puchar Polski. Trzykrotnie był królem strzelców ekstraklasy. W reprezentacji Polski wystąpił 58 razy w oficjalnych meczach i strzelił 18 goli.

Ostatnia droga Lucjana Brychczego. Goncalo Feio jeszcze raz o legendzie Legii, jego słowa poruszą każde serce

2.12 - w wieku 65 lat zmarł bramkarz piłkarski Helmuth Duckadam, który przeszedł do historii rumuńskiego futbolu przede wszystkim z powodu znakomitej postawy w meczu finałowym Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1986 roku, kiedy to w Sewilli Steaua Bukareszt zremisowała bezbramkowo z Barceloną, a w konkursie rzutów karnych obronił cztery strzały rywali. PEMK był poprzednikiem obecnej Ligi Mistrzów, a Steaua pierwszym klubem z Europy Wschodniej, który wywalczył to trofeum.

10.12 - w wieku 75 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Wiktor Pysz, były znakomity hokeista ekstraklasy i trener reprezentacji Polski, z którą w 2001 roku wywalczył awans do mistrzostw świata Elity.

Nie żyje legenda polskiego hokeja. Wiktor Pysz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

26.12 - w wieku 88 lat zmarł Janusz Garlicki, lekarz kadry olimpijskiej i narodowej w piłce nożnej w latach 1970-82. Biało-czerwoni w trakcie jego współpracy z reprezentacją Polski zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Monachium (1972) i dwukrotnie stanęli na trzecim stopniu podium w mistrzostwach świata - w Niemczech (1974) i w Hiszpanii (1982).

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat
Pogrzeb Andrzeja Kraśnickiego
26 zdjęć

10.01 - w wieku 75 lat po ciężkiej chorobie zmarł Andrzej Kraśnicki, wieloletni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w ostatnim czasie honorowy prezes PKOl, były prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

21.03 - w wieku 76 lat zmarł pięściarz George Foreman, złoty medalista olimpijski, zawodowy mistrz świata wszechwag w latach 1973-74 oraz 1994-95, a później pastor, biznesmen i społecznik.

Nie żyje legendarny George Foreman. Mike Tyson zareagował w poruszającym wpisie! Wystarczyło kilka słów

10.04 - w wieku 82 lat zmarł holenderski trener piłkarski Leo Beenhakker, w latach 2006-09 selekcjoner reprezentacji Polski. Pod jego wodzą biało-czerwoni po raz pierwszy w historii awansowali do mistrzostw Europy - w 2008 roku. Był pierwszym pełnoetatowym zagranicznym szkoleniowcem polskiej drużyny narodowej. W bogatej karierze prowadził też m.in. reprezentację Holandii, Ajax Amsterdam i Real Madryt.

Tak wyglądały ostatnie godziny życia Leo Beenhakkera. Zrobił to tuż przed śmiercią! "Był świadomy"

Zmarł Leo Beenhakker
62 zdjęcia

20.06 - w wieku 69 lat zmarł Mieczysław Młynarski, olimpijczyk, wieloletni reprezentant kraju, strzelec, legenda Górnika Wałbrzych, jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej koszykówki. Do historii przeszedł 10 grudnia 1982 roku, kiedy w meczu Górnika z Pogonią Szczecin uzyskał aż 90 punktów, trafiając 35 z 48 rzutów z gry (nie było jeszcze rzutów za trzy punkty) i 20 z 22 rzutów wolnych.

3.07 - w wieku 28 lat w wypadku samochodowym zginął Diogo Jota, piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii.

Diogo Jota nie żyje. W październiku grał na Narodowym z Polską. Później wygrał Ligę Narodów

17.07 - w wieku 56 lat w wypadku zginał Felix Baumgartner, austriacki spadochroniarz i mistrz skoków ekstremalnych, który w 2012 r. wsławił się skokiem spadochronowym ze stratosfery. Baumgartner podczas lotu motoparalotnią w okolicach Porto Sant’Elpidio we Włoszech stracił kontrolę nad maszyną i spadł na teren ośrodka wypoczynkowego Le Mimose del Club del Sole, gdzie uderzył o drewnianą konstrukcję stojącą przy basenie.

Na jaw wychodzą szczegóły tragicznej śmierci Felixa Baumgartnera. To stało się jeszcze przed uderzeniem

Hulk Hogan nie żyje
25 zdjęć

24.07 - w wieku 71 lat zmarł Hulk Hogan, najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel wrestlingu, który uczynił z niego widowisko warte miliardy dolarów. Amerykanin próbował sił w muzyce i aktorstwie, ale nic nie dało mu takiej sławy i pieniędzy, jak walki łączące elementy sportu i wielkiego show.

Nie żyje Hulk Hogan. Tak o legendarnym zapaśniku mówi jego przyjaciel z Polski, Hulk zjadł u niego 19 gołąbków

14.09 - w wieku 46 lat zmarł były mistrz świata w boksie Brytyjczyk Ricky Hatton. Znany przez całą karierę jako "Hitman" był jednym z najsłynniejszych brytyjskich pięściarzy - zdobył tytuły mistrza świata zarówno w kategorii półśredniej, jak i lekkopółśredniej.

Były mistrz świata nie żyje. Tyson Fury zszokował strojem na pogrzebie Ricky'ego Hattona

26.09 - w wieku 62 lat zmarła Dorota Tlałka-Mogore, narciarka alpejska, trenerka i olimpijka, jedna z najsłynniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80.

Zmarł Lucjan Brychczy
24 zdjęcia
Łzy cisną się do oczu po wspomnieniu kapelana GieKSy o Janie Furtoku. Te słowa wypowiedziane nad trumną zapamiętamy na długo
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HULK HOGAN
GEORGE FOREMAN
LUCJAN BRYCHCZY
LEO BEENHAKKER
ANDRZEJ KRAŚNICKI
JAN FURTOK
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 LISTOPADA
ZADUSZKI
DIOGO JOTA
FELIX BAUMGARTNER