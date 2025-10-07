Żona Marcina Gortata pokazała rosnący brzuszek ciążowy na treningu! Rozczulające zdjęcie

Marcin Gortat zostanie ojcem! Wielkie wydarzenie w jego życiu

Marcin Gortat ma powody do szczęścia! Były koszykarz NBA i jego żona, Żaneta Gortat-Stanisławska, właśnie ogłosili, że spodziewają się dziecka. Para podzieliła się tą radosną wiadomością w mediach społecznościowych, publikując urocze zdjęcie z plaży – na piasku wyrysowane serce, a w środku… maleńkie buciki.

„Uczyniła mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Z radością informujemy, że niedługo zostaniemy rodzicami!” – napisał wzruszony Gortat, dodając do posta serię serduszek.

Były zawodnik NBA od lat cieszy się sportową emeryturą. Dzięki milionowym kontraktom i mądrym inwestycjom dziś może żyć spokojnie – organizuje mecze gwiazd swojej fundacji, wspiera młodzież i angażuje się w akcje charytatywne.

Choć wielokrotnie namawiano go do wejścia w politykę albo przejęcia klubu żużlowego, zawsze pozostawał przy swoim: chciał być pasjonatem, nie działaczem. Teraz jednak czeka go zupełnie nowe wyzwanie – ojcostwo!

Żona Gortata pokazała ciążowy brzuszek

Marcin Gortat z pewnością już nie może się doczekać tego wyjątkowego dnia. Ciążowy brzuszek powoli rośnie, a ukochana pokazała go podczas ostatniego treningu. Żaneta Stanisławska-Gortat opublikowała fotografię w mediach społecznościowych.

- Fitness w duecie. Ja i mój maleńki partner treningowy – napisała na InstaStories żona Marcina Gortata.

Do porodu zostało jeszcze wiele czasu, więc nic dziwnego, że bizneswoman i partnerka słynnego koszykarza dba o formę.

i Autor: Żaneta Stanisławska/ Instagram Żaneta Stanisławska