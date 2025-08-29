Marcin Gortat przekazał cudowną nowinę! Rodzina się powiększa, ogromna radość

Marcin Gortat to z pewnością człowiek sukcesu. Nie dość, że ma za sobą bardzo udaną karierę koszykarską w NBA, dzięki której zarobił miliony dolarów, to dzięki udanym inwestycjom tylko ten majątek pomnaża, ciesząc się sportową emeryturą. Do tego jeszcze w szczęśliwym związku małżeńskim z Żanetą Gortat-Stanisławką. Ale i to nie koniec radości – para właśnie poinformowała, że spodziewa się dziecka!

Marcin Gortat przekazał radosne wieści! Koszykarz niebawem zostanie ojcem

Marcin Gortat zostanie tatą! Wspaniałe nowiny od byłego koszykarza i jego żony

Marcin Gortat od kilku lat cieszy się sportową emeryturą. Sam niejednokrotnie podkreślał, że pieniędzy mu nie brakuje, a to dzięki wielkim kontraktom, jakie otrzymywał w NBA oraz inwestycjom, jakie wówczas poczynił. Teraz może korzystać z życia i zajmować się różnymi przedsięwzięciami, takimi jak popularne mecze gwiazd organizowane przez jego fundację na cele charytatywne, czy obozy szkoleniowe dla młodzieży. Wielu fanów zastanawiało się też, czy Gortat nie zamierza iść w politykę, ale koszykarz zaprzeczył takim planom, podobnie jak nie zdecydował się na... zostanie właścicielem klubu żużlowego, do czego również go namawiano – chciał pozostać w roli kibica-pasjonata, a nie działacza. Teraz, jeśli Gortat będzie chciał podjąć się jakichś nowych inicjatyw, będzie musiał się dwa razy zastanowić, ponieważ niedługo dojdzie mu sporo obowiązków!

Polska znów ogrywa Słowenię! Świetny mecz Biało-Czerwonych, co za początek Eurobasketu!

Marcin Gortat i jego żona Żaneta Gortat-Stanisławska ogłosili właśnie w mediach społecznościowych, że spodziewają się dziecka! – Uczyniła mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Z radością informujemy, że niedługo zostaniemy rodzicami! – napisał Gortat, dodając masę serduszek do tej wiadomości. Para udostępniła też zdjęcie, jak siedzą na plaży przy zachodzącym słońcu, a na piasku wyrysowane jest serce, w środku którego znajdują się dwa małe, dziecięce butki.

Zjawiskowa żona Marcina Gortata pokazała zdjęcie w skąpej kreacji. Dużo odkryła, zrobiło się upalnie

