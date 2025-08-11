Żona Wojciecha Szczęsnego wydała chwytający za serce hit! To prawdziwy wyciskacz łez

RoSz
2025-08-11 13:26

Wojciech Szczęsny ma prawdziwe szczęście, jego żoną jest Marina - utalentowana wokalistka, która przez wiele lat wydała wiele utworów, które często pojawiały się na listach przebojów. Piosenkarka kilka dni temu udostępniła zupełnie nowy utwór "To Co Czuję". Jest to poruszająca ballada, która opowiada o bezgranicznej miłości. Inspiracją do stworzenia tej piosenki był jej synek - Liam. Utwór został wykorzystany przez Annę Lewandowską, która dołączyła "To Co Czuje" do swojej relacji w mediach społecznościowych, na której beztrosko bawi się z całą rodziną.

Marina Szczęsna

i

Autor: AKPA

Marina Łuczenko-Szczęsna to znana wokalistka, która także występowała, jako aktorka. Najbardziej rozpoznawalną rolą 36-latki była ta z serialu "39 i pół", gdzie zagrała córkę Darka (Tomasz Karolak przyp. red). Żona Wojciecha Szczęsnego postawiła wszystko na rozwój w branży muzycznej wydając albumy o nazwie: "Hard Beat", "On My Way" oraz "Warstwy".

Łuczenko-Szczęsna wydała szereg singli, które często były doceniane przez jej fanów. Jednym z ostatnich był "Baby Mommy", "W blasku", "Forever21".

Nowy singiel Mariny Łuczenko-Szczęsnej

Od kilku dni w sieci aż wrze po zaprezentowaniu nowego utworu 36-latki - "To Co Czuje". Jest to ballada, której inspiracją do jej powstania był synek pary - Liam.

MaRina z rozczulającą balladą. Ten utwór staje się prawdziwym hitem

Przypomniałam sobie rozmowę z moim synkiem. Chciałam mu wszystko wytłumaczyć, przed wszystkim ostrzec i zapewnić że zawsze będę przy nim. Później zrozumiałam, że jedyną prawdziwą siłą i pewnością, jaką mogę mu dać — oprócz troski i wsparcia — jest pomoc w budowaniu zdrowej relacji z samym sobą. Myślę, że to właśnie jest klucz do szczęścia i życiowej harmonii: być szczerym wobec siebie, ale też troskliwym, wyrozumiałym i cierpliwym. Wierzę, że wypracowanie takiej relacji ze sobą daje największą stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy zaczęłam to wszystko analizować, zajrzałam głębiej i przeprowadziłam dialog z samą sobą. Co powiedziałabym sobie, gdybym znów była tą małą, dorastającą dziewczynką? Utwór „To, co czuję” skłania do refleksji. Chce nas utulić i przypomnieć o istotnych kwestiach, które w codziennej gonitwie i pod presją społecznych oczekiwań zostały zapomniane lub utracone. To utwór o Tobie. Dla Ciebie - opowiedziała szczerze MaRina.

Utwór najwidoczniej wpadł w gust Annie Lewandowskiej, która wykorzystała go w jednej ze swoich relacji w mediach społecznościowych, gdzie beztrosko bawi się w towarzystwie całej rodziny.

Marina i Wojciech Szczęśni wyprawili dzieciom urodziny. Tylko spójrzcie na te dekoracje!
17 zdjęć
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJCIECH SZCZĘSNY
MARINA SZCZĘSNA