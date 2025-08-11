Żona Wojciecha Szczęsnego wydała chwytający za serce hit! To prawdziwy wyciskacz łez

Marina Łuczenko-Szczęsna to znana wokalistka, która także występowała, jako aktorka. Najbardziej rozpoznawalną rolą 36-latki była ta z serialu "39 i pół", gdzie zagrała córkę Darka (Tomasz Karolak przyp. red). Żona Wojciecha Szczęsnego postawiła wszystko na rozwój w branży muzycznej wydając albumy o nazwie: "Hard Beat", "On My Way" oraz "Warstwy".

Łuczenko-Szczęsna wydała szereg singli, które często były doceniane przez jej fanów. Jednym z ostatnich był "Baby Mommy", "W blasku", "Forever21".

Nowy singiel Mariny Łuczenko-Szczęsnej

Od kilku dni w sieci aż wrze po zaprezentowaniu nowego utworu 36-latki - "To Co Czuje". Jest to ballada, której inspiracją do jej powstania był synek pary - Liam.

MaRina z rozczulającą balladą. Ten utwór staje się prawdziwym hitem

- Przypomniałam sobie rozmowę z moim synkiem. Chciałam mu wszystko wytłumaczyć, przed wszystkim ostrzec i zapewnić że zawsze będę przy nim. Później zrozumiałam, że jedyną prawdziwą siłą i pewnością, jaką mogę mu dać — oprócz troski i wsparcia — jest pomoc w budowaniu zdrowej relacji z samym sobą. Myślę, że to właśnie jest klucz do szczęścia i życiowej harmonii: być szczerym wobec siebie, ale też troskliwym, wyrozumiałym i cierpliwym. Wierzę, że wypracowanie takiej relacji ze sobą daje największą stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy zaczęłam to wszystko analizować, zajrzałam głębiej i przeprowadziłam dialog z samą sobą. Co powiedziałabym sobie, gdybym znów była tą małą, dorastającą dziewczynką? Utwór „To, co czuję” skłania do refleksji. Chce nas utulić i przypomnieć o istotnych kwestiach, które w codziennej gonitwie i pod presją społecznych oczekiwań zostały zapomniane lub utracone. To utwór o Tobie. Dla Ciebie - opowiedziała szczerze MaRina.

Utwór najwidoczniej wpadł w gust Annie Lewandowskiej, która wykorzystała go w jednej ze swoich relacji w mediach społecznościowych, gdzie beztrosko bawi się w towarzystwie całej rodziny.