Abonament medyczny jako usługa dodatkowa

Usługi dodatkowe – nie tylko oferowane przez instytucje finansowe – towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Konkurencyjny rynek powoduje, że wiele firm stara się rozszerzyć swoją ofertę o dodatkowe produkty lub usługi i zapewnić swoim klientom dodatkowe rozwiązania. Posiadając bazę klientów są one w stanie oferować rozwiązania dedykowane swojej bazie klientów, lub też w cenie która dla pojedynczego konsumenta byłaby trudna do osiągnięcia. Dzięki temu klienci tych firm mają możliwość dokonać wyboru w kwestii zakupu produktu lub usługi na dobrych warunkach.

Usługi dodatkowe to standard

Korzystamy z nich w barach szybkiej obsługi, podczas podróży liniami lotniczymi, wybierając ofertę biura podróży, a nawet w sklepach dyskontowych. Usługi dodatkowe nie są obligatoryjne. To rozwiązanie, z którego można skorzystać, ale nie trzeba. Dla klientów są one interesujące i warte rozważenia. Bywa też, że w danym momencie zwyczajnie nas nie stać na dodatkowy wydatek i wtedy nie musimy się na niego decydować. Pamiętajmy, że usługi dodatkowe to dziś standard i warto mieć świadomość, że wybór należy do nas – konsumentów.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Z usług medycznych mogą skorzystać również klienci Providenta. Abonament medyczny zapewnia: dostęp do prywatnych placówek medycznych (konsultacje, badania obrazowe, testy laboratoryjne) w całej Polsce. Dodatkowo, jeśli z jakiejś przyczyny nie jesteśmy w stanie odbyć wizyty stacjonarnej, możemy skorzystać z konsultacji on-line. Ci, którzy chcą zapewnić bliskim opiekę, mogą to zrobić wykupując abonament dla wszystkich członków rodziny.

Jacek, Doradca Klienta: Klient zdecydował się na wykupienie abonamentu medycznego. Leczenie wymagało zabiegu i dodatkowych wizyt u specjalisty. Klient był zadowolony, ponieważ koszty leczenia były mniejsze.

