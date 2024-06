Najpiękniejsze trasy rowerowe

To po prostu trzeba zobaczyć!

Trasa dookoła Jeziora Czorsztyńskiego

Jezioro Czorsztyńskie położone jest na granicy Pienin i Gorców. Powstało przy zaporze w Niedzicy, by zbierać nadmiar wody z wezbranego Dunajca i chronić tę część Małopolski przed powodzią. Jednak jego znaczenie przyrodnicze, a przede wszystkim malowniczość w sezonie przyciągają nad jezioro rzesze turystów. Teraz można także zwiedzać tę piękną okolicę rowerem.

Trasa rowerowa dookoła Jeziora Czorsztyńskiego to jeden z najciekawszych szlaków w Europie. Bajkowe widoki Tatr, Pienin i Gorców, zamki w Niedzicy i Czorsztynie, ścieżka rowerowa w niektórych fragmentach niemal stykająca się z lustrem wody – tym można się zachwycić. Trasa nie jest zbyt długa, bo liczy sobie niewiele ponad 27 km i w całości pokryta asfaltem. Jest polecana osobom w każdym wieku, także rodzinom z dziećmi. Trasa jest bezpieczna.

W dużej mierze przebiega po płaskim terenie. Jednak osoby o słabej kondycji muszą pamiętać o sporym podjeździe w Falsztynie oraz wielu krótkich, stromych podjazdach i zjazdach.

Pętla wokół Tatr

To ponad 280-kilometrowa pętla z profesjonalną infrastrukturą i zapierającymi dech w piersiach widokami. Szlak prowadzi przez cztery tatrzańskie regiony: Podhale, Orawę, Liptów oraz Spisz. Trasa zaczyna się i kończy przy stacji PKP w Nowym Targu. Rowerzyści twierdzą, że lepiej poruszać się zgodnie ze wskazówkami zegara – łatwiej podziwiać góry. Trasa przechodzi obok zamków, zabytkowych kościołów, uroczych miasteczek, wodospadu na rzece Kacwinianka, przez doliny rzeczne, lasy, łąki, wzdłuż skał i torfowisk. Trzeba się liczyć z podjeżdżaniem. Nawierzchnię trasy w większości (ok. 90 proc.) stanowi asfalt. Trasa nie jest polecana rodzinom z dziećmi, bo często prowadzi przez ruchliwe drogi bez pobocza.

Droga Pienińska nad Dunajcem

Ze wsparciem unijnych funduszy wyremontowano tzw. Drogę Pienińską – Przełom Dunajca. Trasa prowadzi przez Pieniński Park Narodowy, wzdłuż przełomu Dunajca. Jest łatwa i niedługa – 9 km w jedną stronę. Można zacząć jazdę w Szczawnicy lub Czerwonym Klasztorze w Słowacji skąd jest piękny widok na Trzy Korony.

Pętla w Dolinie Popradu

To pętla rowerowa o długości 231 km łącząca polskie i słowackie miejscowości uzdrowiskowe Szczawnicę, Muszynę i Piwniczną oraz miejscowości w Słowacji. Można oczywiście pojechać tylko wybranym fragmentem! Ścieżka rowerowa została częściowo poprowadzona po drogach o małym natężeniu ruchu. Na szlaku znajduje się kilka efektownych rowerowych mostów. Powstała także aplikacja na smartfon Aquavelo, która pozwala zaplanować wyprawę rowerową, a także odkryć naturalne krajobrazowe i architektoniczne atrakcje położone wzdłuż, a także wokół trasy.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

To piękna i znana trasa prowadząca przez malownicze tereny Polski Wschodniej. Jej budowę w aż 85 proc. sfinansowano z funduszy unijnych.

To ponad 2 tys. km (trasa główna 1887,5km, trasy łącznikowe i boczne: łącznie 192 km) trasy. Która prowadzi przez 5 województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Szlak przebiega po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu, terenach leśnych iw dolinach rzek.

Dzięki pieniądzom z unii powstało tu lub zostało wyremontowane ponad 30 mostów i kładek, a przebudowie uległo ponad 20 kluczowych skrzyżowań. Na trasie powstało 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjne. Do dyspozycji rowerzystów jest aplikacja mobilna „Szlak Green Velo”. Można tu znaleźć wszystkie niezbędne informacje, trasy i obiekty oraz kompleksowy przewodnik dotyczący atrakcji w pobliżu trasy. Można także zaplanować wycieczkę - wybrać długość trasy, stopień jej trudności, region, fragmenty, które stanowią wyzwanie dla rowerzystów czy takie, które są polecane rodzinom z dziećmi czy pasjonatom historii lub przyrody.

i Autor: materiały prasowe

Zachodniopomorska Trasa Pojezierna

Pomorze Zachodnie to niezwykle urokliwy rejon Polski. Mnóstwo tu polodowcowych pagórków, czystych jezior, plaż, lasów czy malowniczych pól uprawnych. Ścieżki rowerowe (jest już ich ponad 1000 km) przebiegają przez obszary cenne przyrodniczo. Główna Trasa Pojezierzy Zachodnich liczy sobie 340 km. Prowadzi przez pięć parków krajobrazowych i Puszczę Bukową. Nie jest polecana rodzinom z dziećmi.

Trasa zaczyna się w okolicach mostu w Siekierkach, blisko granicy polsko-niemieckiej. Można tu dojechać z Kostrzyna nad Odrą lub z Gryfina. Następnie prowadzi przez Trzcińsko-Zdrój, Myślibórz, Barlinek, Choszczno, Ińsko, Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Borne Sulinowo, Szczecinek, Biały Bór i Miastko. Osoby szukające dobrze oznakowanych szlaków, mogą przejechać odcinek z Siekierek do Ińska. Reszta trasy jest bardziej wymagająca.

Wzdłuż trasy znajdziemy wiele atrakcji, nie tylko drawski poligon m.in. w okolicy jeziora Krzemno znajdują się odkryte w 2014 r. tajemnicze kamienne kręgi i kurhan z I-III w. n.e., które należały do wschodniogermańskiego ludu Gotów. Osoby zainteresowane historią mogą też zboczyć ze szlaku i odwiedzić znajdującą się 9 km od Mostu w Siekierkach Cedynię. To tu odbyła się w czasach Mieszka I słynna bitwa o Pomorze Zachodnie.

Trasa Kołobrzeg – Ustronie Morskie

Zachodniopomorski fragment przebiegającego przez Polskę odcinka Międzynarodowego Szlaku Rowerowego (R-10) ma długość 220 km. Zaczyna się w Świnoujściu i prowadzi przez Międzyzdroje, Dziwnów, Pobierowo, Trzęsacz, Niechorze, Pogorzelicę, Mrzeżyno, Rogowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gąski, Sarbinowo, Mielno, Łazy, Osieki, Bielkowo, Bukowo Morskie, Dąbki, Darłowo, Jarosławiec, Łącko i Złakowo. To trasa łatwa i urokliwa, bo przebiega nad samym brzegiem morza. Na weekendowy wypad na rowery szczególnie polecamy odcinek z Kołobrzegu do Ustronia Morskiego – niecałe 13 km. To trasa wyłożona kostką, prowadzona wzdłuż chodnika. Dadzą tu sobie radę nawet młodsze dzieci.