Awaria samochodu na autostradzie to duży kłopot. Sprawdź, jak bezpiecznie poradzić sobie w takiej sytuacji

Jedziesz autostradą i zauważasz, że coś jest nie tak z Twoim samochodem? Pojawia się nietypowy dźwięk, zapalają się kontrolki w kokpicie, słabną osiągi silnika? Za wszelką cenę postaraj się zachować spokój i uniknąć wypadku. Włącz światła awaryjne, zwolnij i zjedź na prawy pas awaryjny. Jeśli to możliwe postaraj się dotrzeć do najbliżej zatoczki autostradowej.

Czy mogę wyjść, czy muszę zostać na miejscu? W jakiej odległości ustawić trójkąt?

Jeśli auto zepsuje się na autostradzie, koniecznie wysiądź ze stojącego samochodu. Kamizelka odblaskowa w Polsce nie jest obowiązkowym wyposażeniem, ale warto ją posiadać i w takich stacjach ją założyć, aby być lepiej widocznym dla innych kierowców.

Przede wszystkim zapewnij bezpieczeństwo sobie i pasażerom pojazdu. Najlepiej wyprowadź ich za barierę zderzeniową z dala od unieruchomionego pojazdu. Pamiętaj, że musisz zabezpieczyć samochód. Konieczne jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Powinien być ustawiony za pojazdem, na prawej krawędzi pobocza w odległości 100 metrów od auta. Aby zorientować się w odległości, pomocne mogą być słupki przydrożne – tzw. słupki prowadzące – rozmieszczane najczęściej właśnie co 100 metrów.

Uwaga: jeśli wybierasz się autem za granicę, zapoznaj się wcześniej z lokalnymi przepisami. Np. na autostradzie w Niemczech trójką powinien stać w odległości 150 metrów od auta i każda osoba znajdująca się poza samochodem powinna obowiązkowo mieć na sobie kamizelkę.

Konieczna jest laweta

W przypadku awarii na autostradzie należy wezwać pomoc drogową. Warto pamiętać, że holowanie auta po autostradzie przez pojazdy do tego niedostosowane jest zabronione i zagrożone mandatem, o czym mówi art. 31, ust. 2 pkt 5 „Prawa o ruchu drogowym”.

Mając ubezpieczenie w LINK4, sprawa jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię pod numer 22 444 44 44, aby zgłosił się konsultant i wybawił Cię z kłopotu. Przysłana przez ubezpieczyciela pomoc drogowa dociera na miejsce średnio w 30 minut. A wszystko dzięki posiadanej polisie Auto Assistance, która jest niezwykle przydatnym dodatkiem do pakietu OC lub OC+AC w LINK4.

Co zyskujemy z Auto Assistance?

Auto Assistance to popularny, podstawowy wariant tego ubezpieczenia, który obejmuje pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu. Możesz liczyć m.in. na:

naprawę na miejscu zdarzenia;

holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (do 500 km);

wymianę koła;

uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora;

dostarczenie paliwa;

pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe;

złomowanie;

otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków;

pokrycie kosztów parkowania do 3 dni;

oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży;

nocleg w hotelu **/***, jeśli znajdujemy się ponad 20 km od miejsca zamieszkania;

transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

To nie koniec korzyści

Wyższe warianty ubezpieczenia dają kolejne korzyści. Auto Assistance Plus wzbogacony jest o opcję samochodu zastępczego w razie awarii, który możemy otrzymać na 3 dni oraz ze zwiększonym limitem na samochód zastępczy w razie wypadku lub kradzieży do 5 dni. Natomiast Auto Assistance Komfort zapewnia holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski i do 750 km od miejsca zdarzenia na terenie Europy. Do tego samochód zastępczy na 5 dni w razie awarii i na 10 dni w przypadku kradzieży lub wypadku.

Ubezpieczenia Auto Assistance to rozwiązania doceniane przez każdego kierowcę, który regularnie użytkuje swój pojazd. Tylko jednorazowe koszty wynajęcia lawety mogą sięgać znacznie ponad tysiąc złotych, a za granicą nawet kilku tysięcy, co oczywiście wielokrotnie przewyższa cenę polisy. Zatem wykupienie dodatkowej ochrony nie tylko zapewnia spokój i daje poczucie komfortu. W kłopotliwej sytuacji zwraca się z nawiązką.

Na stronie www.link4.pl dostępny jest kalkulator OC, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Możemy też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4. Ubezpieczenia Auto Assistance w LINK4 są dostępne tylko w pakiecie z OC lub OC/AC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.