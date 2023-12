Bajkowe święta nie muszą być drogie

Jeżeli przynajmniej raz odpowiedziałeś twierdząco, mamy dla Ciebie magiczną usługę GONET.TV, dzięki której możesz wyczarować magiczne, telewizyjne święta.

Oglądanie telewizji jak z bajki

Dzięki GONET.TV możesz oglądać swoje ulubione programy i bajki gdzie i kiedy chcesz. Dokładnie wtedy gdy masz na to ochotę. Oprócz 139 programów na żywo możesz skorzystać również z ogromnej biblioteki i to bez dodatkowych opłat. Słowo ogromna jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Znajdziesz w niej programy ze wszystkich stacji, posortowane w przejrzyste kategorie. Masz ochotę na filmy? Super! Masz ich do wyboru prawie 1600. Masz do dyspozycji nie tylko filmy ale też bajki, seriale czy sport. Możesz wszystko sortować według tego na co masz w danym momencie ochotę. Niezależnie od tego czy jesteś entuzjastą kina czy klasycznym telewizyjnym widzem, na pewno wybierzesz coś „w sam raz”. Tylko w zeszłym roku widzowie GONET.TV mogli obejrzeć ponad 12 700 różnych filmów i prawie 1900 seriali. Ponadto zawartość biblioteki stale się zmienia więc naprawdę nie brakuje nowych programów. Wybór jest o wiele większy niż w innych znanych internetowych serwisach video.

Ponadto w pakiecie podstawowym masz do wyboru stacje Premium. Miłośnicy filmów i seriali docenią stację FOX, Kino Polska, cztery kanały Filmbox czy też Paramount Channel. Fani sportu mogą skorzystać z czterech kanałów Eleven Sports, dzięki którym mogą oglądać najlepsze piłkarskie ligi w Europie czy mecze żużlowe. Dla najmłodszych widzów mamy do wyboru kanały Nickelodeon, Nictoons czy Top Kids. Interesujących stacji Premium jest w ofercie oczywiście o wiele więcej.

i Autor: Materiały prasowe

Magiczne funkcje

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w GONET.TV możesz zatrzymać, przewinąć lub odtworzyć od początku każdy program. Na przykład gdy chcesz iść po kolejną porcję ciasta lub odtworzyć ulubioną scenę z Kopciuszka. A co jeśli właśnie wyszedłeś na poncz lub zjeżdżasz ze znajomymi na nartach i nie możesz obejrzeć w tej chwili swojego ukochanego programu? Dzięki GONET.TV nagrywać lub oglądać do 30 dni wstecz. Dzięki temu możesz cieszyć się ze Świat ze znajomymi oraz nie przegapić dobrego filmu i obejrzeć go gdy będziesz miał na to czas.

Perfekcyjny prezent

Niezależnie od tego czy chcesz uszczęśliwić siebie czy swoich najbliższych, GONET.TV zawsze spowoduje uśmiech na twarzy. Prezent z którego możesz się cieszyć jeszcze długo po świętach, jest tym najlepszym. Właśnie o takim czytasz. Każdy nowy klient może wypróbować GONET.TV za jedyne 1 zł a jeżeli chcesz go podarować komuś pod choinkę, najprostszą rzeczą jest zamówienie jako prezent. Aktywacja jest niemal natychmiastowa więc jeśli zamówisz GONET.TV w świąteczny ranek, wieczorem już możesz oglądać najlepsze filmy i bajki. Po okresie próbnym możesz mieć GONET.TV za bezkonkurencyjną cenę 11,99 zł. Spraw sobie bajkowe święta!

www.gonet.tv/pl/