BIK: wiesz, na czym stoisz. Wydawaj pieniądze z głową!

Kiedy brakuje pieniędzy na większy zakup, oddala się wizja wymarzonego telewizora, kredyt wydaje się najprostszym rozwiązaniem. Jeśli przyszła ci taka myśl – to pamiętaj: nie ulegaj pokusie pożyczania, nawet w obliczu superpromocji, megaofert czy innych okazji w Black Friday. Zanim podejmiesz decyzję, poświęć kilka chwil – aby sprawdzić, czy rata zmieści się w domowym budżecie i sprawi, że okazyjny zakup nie zamieni się w kosztowny problem.

Przejrzyste dane

Chcesz kupić coś okazyjnie? Listopadowe okazje i promocje – to rzeczywiście doskonały moment, jeśli ma się wolne środki lub oszczędności. Jednak presja niepowtarzalnej okazji i rabatów, skłania często do pochopnego sięgnięcia po pożyczkę. Warto wówczas sprawdzić, czy pokusa zakupu na kredyt nie przerodzi rzekomej okazji w spiralę zadłużenia. Zwłaszcza jeśli już korzystasz z karty kredytowej, spłacasz pożyczki i wciąż myślisz o nowej racie. Uważaj, bo to prosta droga do kłopotów.

Zanim podejmiesz decyzję o pożyczeniu kolejnych pieniędzy, sprawdź, czy to dobry pomysł. Skorzystaj z Analizatora Kredytowego BIK. Nie bój się i zaufaj. To bezpieczne narzędzie – dostęp do danych macie tylko ty i BIK. Analizator w przejrzysty sposób przedstawi ci, ile możesz kupić na kredyt. Jako jedyny kalkulator na rynku bierze pod uwagę twoją historię kredytową, limity i spłacane raty oraz ostrzega przed przekredytowaniem. Analizator pozwala na wielokrotne wyliczanie opcji i sprawdzanie, jaki kredyt dla nas będzie bezpieczny, uwzględni te dane, które również bierze pod uwagę bank przy ocenie wniosku. Na przykład Analizator wskaże niskie szanse na kredyt, jeśli kwota rat będzie zbyt wysoka w stosunku do dochodów. Możesz bez wychodzenia z domu sprawdzić, jakie są twoje szanse na kredyt konsumpcyjny czy hipoteczny i na spokojnie przygotować się do złożenia wniosku kredytowego. Ta usługa jest bezpłatna.

Jak to działa?

Zarejestruj bezpłatne konto na www.bik.pl (BIK weryfikuje tożsamość ze względów bezpieczeństwa, ale nie przekazuje tego bankom czy innym instytucjom finansowym). Załóż konto, jeśli chcesz korzystać z Analizatora. Przejdź do Analizatora Kredytowego i wykonuj dowolną liczbę bezpłatnych wyliczeń. Sam się przekonasz, że to nowatorskie rozwiązanie jest łatwe w obsłudze i szybko pokazuje wynik obliczenia. Wyjaśnia, co wpływa na te szacunki, a przede wszystkim ostrzeże przed przekredytowaniem. Możesz zmieniać parametry, wysokość kwot, czas spłaty, rodzaj kredytu.

To wszystko bezpłatnie. Jeśli chcesz zagłębić się kiedyś w swoje wyniki i szczegółowo je przeanalizować – sprawdzić, czy i jak możesz zwiększyć swoje szanse na kredyt, wówczas potrzebujesz aktualnego Raportu BIK, czyli twojej historii kredytowej. Kosztuje on 59 zł.

Zyskasz w ten sposób przekonanie, czy możesz pozwolić sobie na kolejny kredyt. Podejmuj decyzje finansowe na faktach – razem z BIK. Dzięki temu unikniesz spirali zadłużenia i możesz spać spokojnie.

Autor: BIK/ Materiały prasowe Małgorzata Bielińska, ekspertka BIK

BIK wspiera budowanie dobrej historii kredytowej na podstawie pełnego obrazu Twoich zobowiązań finansowych, pomaga dbać o bezpieczeństwo Twoich danych. Dzięki praktycznym usługom ułatwia podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Więcej informacji znajdziesz na bik.pl.

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