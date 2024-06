Centralne Pokazy Lotnicze 2024 już 29 czerwca! Najlepsi piloci i wyjątkowe maszyny zagoszczą pod niebem w Zamościu

Awaria auta na wakacjach? Sprawdź, co może uratować twoje urlopowe plany

Pokaz swoich umiejętności da jeden z najbardziej znanych pilotów akrobacyjnych na świecie – Artur Kielak. Publiczność będzie mogła podziwiać aż dwa samoloty bojowe FA-50 – jednocześnie lekkie i majestatyczne, służące na co dzień polskim siłom powietrznym. Stałych bywalców imprez lotniczych ucieszy z pewnością obecność śmigłowca Bölkow Bo 105, a romantykom przypadną do gustu pokazy nocne z użyciem pirotechniki. To tylko kropla w morzu atrakcji, które czekają widzów Centralnych Pokazów Lotniczych 2024.

Ostatnie Centralne Pokazy Lotnicze odbyły się w 2019 roku na Lotnisku Rzeszów-Jasionka i zgromadziły ok. 50 tysięcy widzów. Jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji było lądowanie motoparalotniarskiego mistrza świata, Wojciecha Bógdała na… skrzydle lecącego samolotu. W tym roku pokazy odbędą się w Zamościu jako zakończenie TAURON Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej i celebracja przypadającego w 2024 roku 105-lecia Aeroklubu Polskiego. Widzowie zgromadzeni na płycie lotniska obejrzą podniebne show, m.in.: akrobacyjne pętle, beczki, korkociągi, immelmany, leniwe ósemki czy niskie przeloty z przechyłem na publiczność. Awiacyjne umiejętności zaprezentują grupy: Bo105.pl, zespoły pokazowe Wojska Polskiego. Widowiskowe efekty zapewnią elementy pirotechniczne podczas pokazów nocnych. Z kolei wzrok fanów spadochroniarstwa z pewnością przyciągną zrzuty skoczków używających flag i świec dymnych. Całość dopełni profesjonalny komentarz wydarzenia przez Witolda Sokoła, byłego pilota pokazowego samolotów Mig-29. Organizatorzy przewidują, że Centralne Pokazy Lotnicze 2024 zgromadzą ok. 70 tys. widzów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio ESKA – Eska Zamość News, Przegląd Lotniczy – Aviation Revue, Portal Obronny (Grupa Super Express) oraz All Inclusive – luksusowy magazyn o podróżach.

O organizatorach

Aeroklub Polski zrzesza około 90 członków (osoby prawne – aerokluby regionalne ~ 60, kluby sportowe, stowarzyszenia, łącznie około 6000 osób fizycznych). Dysponuje biurem w Warszawie, Centralną Szkołą Szybowcową w Lesznie, Górską Szkołą Szybowcową – Żar, Głównym Ośrodkiem Badań Lotniczo Lekarskich we Wrocławiu, spółką zależną Aeropartner. W 2023 r. Kadra Narodowa Aeroklubu Polskiego zdobyła 58 medali, w tym aż 20 złotych, 16 srebrnych i 22 brązowe.

Aeroklub Polski jest wspólnotą ludzi, dla których pasja lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju. Łączy nas przyjaźń i współdziałanie oraz tradycja i doświadczenie wielu pokoleń polskich lotników. Wierzymy, że pasja lotnicza może pełnić ważną rolę w kształtowaniu osobowości i charakteru młodych Polaków. Dążąc do stworzenia warunków dla swobodnej i bezpiecznej realizacji naszej pasji, działamy na rzecz całej społeczności lotniczej w Polsce. Rozwijamy rywalizację sportową.

Aeroklub Ziemi Zamojskiej prowadzi szkolenia samolotowe, szybowcowe oraz kursy spadochronowe. Posiadacze licencji samolotowej, szybowcowej lub świadectwa kwalifikacji mogą stać się członkami Aeroklubu i poszerzać w nim swoje umiejętności lotnicze. Pilotom samolotowym Aeroklub oferuje szkolenia VFR NOC, holowanie szybowców, banerów i przeszkolenia na typ samolotu, z kolei pilotom szybowcowym: przeszkolenia na typ szybowca i nowy rodzaj startu – za samolotem lub wyciągarką. W Aeroklubie skoczkowie spadochronowi mogą zasmakować AFF (samodzielnego i bezpiecznego wykonywania skoków ze spadochronem) z 3500 m lub szkolenia Static Line (3 skoki z samoczynnym otwarciem spadochronu z wysokości 1200 – 1500 metrów). Oferuje także szkolenia dla doświadczonych na tandem pilota, instruktora czy wyrzucającego. A wszystko to w komfortowych warunkach, pod okiem profesjonalnych instruktorów oraz na najnowszym sprzęcie. Aeroklub Ziemi Zamojskiej prowadzi również obsługę techniczną statków powietrznych i oferuje całoroczne hangarowanie.

Starostwo Powiatowe w Zamościu realizuje zadania publiczne oraz sprawuje nadzór nad gminami Powiatu Zamojskiego. Między innymi organizuje wydarzenia edukacyjne, sportowe i rozrywkowe oraz pielęgnuje współprace z krajami partnerskimi.