Dezinformacja uderza w energetykę wiatrową i bezpieczeństwo kraju

Kryzys energetyczny związany z blokadą cieśniny Ormuz to kolejny dowód na to, że rozwój rodzimych źródeł energii odnawialnej pozostaje kluczową strategią dla Europy. Mimo ambitnych planów przyjętych przez Polskę i kraje Unii Europejskiej wciąż narastają obawy, czy zostaną one zrealizowane wystarczająco szybko. OZE, a zwłaszcza energetyka wiatrowa, coraz częściej stają się celem zorganizowanych kampanii dezinformacyjnych, powielających mity o rzekomym negatywnym wpływie turbin na zdrowie, środowisko czy komfort życia mieszkańców. Konsekwencje tej dywersji informacyjnej są poważne: wstrzymane inwestycje, rosnąca niepewność biznesowa, negatywne nastroje społeczne, a nawet nieprzychylne decyzje polityczne. Dezinformacja realnie podważa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Coraz głośniej wybrzmiewają też apele o mobilizację na poziomie europejskim. Stawka jest wysoka, a koszt zahamowania rozwoju OZE może sięgnąć nawet 1,6 bln euro do 2050 roku.

– Nie możemy pozwolić, aby dezinformacja opóźniała lub hamowała rozwój energii odnawialnej w momencie, gdy musimy go przyspieszyć, aby obniżyć koszty dla naszych konsumentów i wzmocnić naszą odporność. Komisja Europejska traktuje tę kwestię bardzo poważnie i aktywnie działa, m.in. poprzez ukierunkowane kampanie informacyjne, aby przeciwdziałać fałszywym narracjom na temat energii wiatrowej. Europa potrzebuje debaty publicznej opartej na faktach, a nie fikcji – przekonuje Dan Jorgensen, europejski komisarz ds. energii.

Autor: PSEW/ Materiały prasowe

Dezinformacja zaczyna się w sieci

Fałszywe narracje dziś z prędkością światła docierają do odbiorców na całym świecie za pomocą Internetu. W mediach społecznościowych podmioty przeciwne energetyce wiatrowej rozpowszechniają powtarzające się mity o rzekomym negatywnym wpływie energetyki wiatrowej na zdrowie, środowisko i gospodarkę, docierając do milionów Europejczyków. Stanowi to poważne zagrożenie dla rozwoju energetyki wiatrowej i szerszego bezpieczeństwa energetycznego Europy. Potwierdza to najnowszy raport przygotowany przez WindEurope we współpracy z think tankiem CASM Technology, pokazujący skalę ataków informacyjnych w sieci. W ciągu półtora roku trwania badań autorzy raportu zdiagnozowali ponad 43 tysiące postów z dezinformacją, które wygenerowały łącznie ponad 6 mln interakcji i dziesiątki milionów wyświetleń.

– W całej Europie projekty energetyki wiatrowej warte miliardy euro są wstrzymywane lub anulowane - często pod wpływem protestów i kampanii opartych na dezinformacji. Skutki są alarmujące: wolniejsze tempo rozwoju rodzimych OZE i wyższe ceny energii dla europejskich konsumentów. Równolegle obserwujemy masową, zintensyfikowaną produkcję treści - przede wszystkim w mediach społecznościowych. Przekaz staje się coraz bardziej uproszczony, podczas gdy algorytmy premiują treści silnie angażujące, pozwalając im docierać do praktycznie nieograniczonej liczby odbiorców. – mówi Małgorzata Żmijewska-Kukiełka, prezes Green Transition Hub.

Branża wiatrowa na froncie walki z fake newsami

Sektor energetyki wiatrowej musi dziś połączyć siły i zdecydowanie przeciwdziałać dezinformacji - na systemowe zagrożenie potrzebna jest systemowa odpowiedź. Pierwsze działania w tym zakresie zostały już zainicjowane przez Green Transition HUB. Prowadzone przez fundację, we współpracy z ekspertami ze świata nauki, kampanie informacyjne, szkolenia i konferencje mają na celu przełamywanie negatywnych narracji oraz dostarczanie rzetelnej wiedzy uczestnikom debaty publicznej. Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, organizacjami eksperckimi i mediami, koncentrując się na monitorowaniu zagrożeń informacyjnych, weryfikacji treści oraz budowaniu odporności społecznej na dezinformację.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy zależy dziś od zdolności przełamania ofensywy dywersji informacyjnej, która coraz silniej zniekształca debatę publiczną. Eksperci, decydenci oraz przedstawiciele biznesu i nauki spotkają się podczas Konferencji PSEW2026 8–10 czerwca w Świnoujściu, aby wspólnie wypracować konkretne strategie przeciwdziałania dezinformacji w mediach i przestrzeni cyfrowej. Ważnym elementem wydarzenia będzie premiera raportu przygotowanego przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM: „Dezinformacja: mechanizmy, skutki, przeciwdziałanie”.

